Источник сообщил об отсутствии предпосылок для диалога по Украине в Турции
14:05 08.01.2026
Источник сообщил об отсутствии предпосылок для диалога по Украине в Турции
Источник сообщил об отсутствии предпосылок для диалога по Украине в Турции
в мире
россия
украина
стамбул
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Предпосылок для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Турции сейчас нет, однако Анкара будет их добиваться в контактах со сторонами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Турция — принимающая сторона, она не навязывает сторонам место переговоров. В переговорах со сторонами мы добиваемся того, чтобы успешный в гуманитарном контексте переговорный процесс в Стамбуле возобновился. Это видение господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — ред.), который всегда повторяет, что за переговорным столом можно добиться всего, главное — не терять этот тренд. Сейчас, к сожалению, предпосылок для возобновления переговоров нет", — сказал собеседник агентства.
Турция поддерживает челночную дипломатию Трампа по Украине, заявил Фидан
5 января, 22:33
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы
6 января, 23:27
 
