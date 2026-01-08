Источник сообщил об отсутствии предпосылок для диалога по Украине в Турции

АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Предпосылок для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Турции сейчас нет, однако Анкара будет их добиваться в контактах со сторонами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.