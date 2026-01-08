Источник сообщил об отсутствии предпосылок для диалога по Украине в Турции

АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Предпосылок для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Турции сейчас нет, однако Анкара будет их добиваться в контактах со сторонами, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Турция — принимающая сторона, она не навязывает сторонам место переговоров. В переговорах со сторонами мы добиваемся того, чтобы успешный в гуманитарном контексте переговорный процесс в Стамбуле возобновился. Это видение господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — ред.), который всегда повторяет, что за переговорным столом можно добиться всего, главное — не терять этот тренд. Сейчас, к сожалению, предпосылок для возобновления переговоров нет", — сказал собеседник агентства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.