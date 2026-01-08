Рейтинг@Mail.ru
Жители Днепропетровской области остались без электричества
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 08.01.2026 (обновлено: 10:32 08.01.2026)
Жители Днепропетровской области остались без электричества
Жители Днепропетровской области остались без электричества - РИА Новости, 08.01.2026
Жители Днепропетровской области остались без электричества
Жители Днепропетровской области остались без электроэнергии, сообщило Минэнерго Украины. РИА Новости, 08.01.2026
в мире
запорожская область
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
днепропетровская область
в мире, запорожская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Жители Днепропетровской области остались без электричества

Днепропетровская область оказалась почти полностью обесточена

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Днепропетровской области. 8 января 2026
Украинские пожарные в Днепропетровской области. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Днепропетровской области. 8 января 2026
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Жители Днепропетровской области остались без электроэнергии, сообщило Минэнерго Украины.
«
"Почти полностью обесточена Днепропетровская область", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
Свет также пропал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Украинские СМИ передавали в ночь на четверг о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В регионе остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций.
На Украине считают, что блэкаут продлится до конца зимы
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала