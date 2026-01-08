Жители Днепропетровской области остались без электричества

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Жители Днепропетровской области остались без электроэнергии, сообщило Минэнерго Украины.
"Почти полностью обесточена Днепропетровская область", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Свет также пропал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Украинские СМИ передавали в ночь на четверг о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. В регионе остановлена работа всех ТЭЦ и подстанций.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
