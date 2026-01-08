https://ria.ru/20260108/trevoga-2066935864.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2026
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в частях Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
