В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 08.01.2026
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2026
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в частях Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.01.2026
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 6 областях Украины

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в частях Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, воздушная тревога в указанных областях была объявлена около 23.00 мск. Кроме того, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черниговской области и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Бегущие украинцы". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
© 2026 МИА «Россия сегодня»
