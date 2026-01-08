https://ria.ru/20260108/tramp-2066931869.html
Трамп заявил, что Си Цзиньпин не атакует Тайвань, пока он президент
Трамп заявил, что Си Цзиньпин не атакует Тайвань, пока он президент - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп заявил, что Си Цзиньпин не атакует Тайвань, пока он президент
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока он занимает свой пост в Белом доме, председатель КНР Си Цзиньпин не решится атаковать Тайвань. РИА Новости, 08.01.2026
