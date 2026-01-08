Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Си Цзиньпин не атакует Тайвань, пока он президент
22:42 08.01.2026 (обновлено: 22:56 08.01.2026)
Трамп заявил, что Си Цзиньпин не атакует Тайвань, пока он президент
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока он занимает свой пост в Белом доме, председатель КНР Си Цзиньпин не решится атаковать Тайвань.
Трамп заявил, что Си Цзиньпин не атакует Тайвань, пока он президент

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока он занимает свой пост в Белом доме, председатель КНР Си Цзиньпин не решится атаковать Тайвань.
"Возможно, он (Си Цзиньпин - ред.) сделает это (атакует Тайвань - ред.) и после того, как у нас будет другой президент, но я не думаю, что он сделает это, пока президентом буду я", - сказал Трамп в интервью газете New York Times.
Американский лидер также отметил, что председатель КНР будет сам решать, что ему делать с Тайванем, однако он говорил своему китайскому коллеге, что силовой вариант вызовет сильное недовольство США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп ответил на вопрос о Кубе, что США осталось только прийти и взрывать
Вчера, 22:31
 
