Танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море - РИА Новости, 08.01.2026
16:04 08.01.2026 (обновлено: 16:49 08.01.2026)
Танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море
Танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море
Беспилотники атаковали танкер под флагом Палау в Черном море, пишет Kastamonu Guncel. РИА Новости, 08.01.2026
в мире, турция, черное море, палау, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, яшар гюлер
В мире, Турция, Черное море, Палау, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Яшар Гюлер
© Фото : Merivartiosto - SLMV/XТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Merivartiosto - SLMV/X
Танкер. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 янв — РИА Новости. Беспилотники атаковали танкер под флагом Палау в Черном море, пишет Kastamonu Guncel.
"Танкер Elbus под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в среду в 30 милях от берегов Турции у района Абана провинции Кастамону. Судно отбуксировано к району Инеболу в сопровождении береговой охраны", — говорится в публикации.
Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель
5 января, 12:56
По данным газеты, танкер стоит на якоре, удар пришелся по его верхней части, специалисты оценят ущерб. Официальных заявлений по поводу инцидента от Анкары не поступало.
В декабре министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщал, что страна направила предостережения из-за атак на танкеры в Черном море в ее исключительной экономической зоне.
В конце ноября в 28 милях от турецких берегов загорелось судно Kairos под флагом Гамбии из-за внешнего воздействия. Вскоре танкер Virat дважды атаковали безэкипажные катера. В начале декабря стало известно об ударе по судну Midvolga 2 с растительным маслом на борту.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции. Со своей стороны, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы безопасности судоходства в ее исключительной экономической зоне неприемлемы.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Венгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море, заявил Сийярто
8 декабря 2025, 16:32
 
В миреТурцияЧерное мореПалауДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганЯшар Гюлер
 
 
