ВСУ потеряли свыше 410 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике семи бригад и двух полков ВСУ, противник потерял более 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Как уточняет МО РФ, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гришино, Кутузовка, Новокриворожье, Белицкое, Вольное, Анновка, Торецкое в Донецкой Народной Республике и Новоподгородное в Днепропетровской области.
"Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и семь пикапов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18