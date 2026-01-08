ВСУ потеряли свыше 410 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике семи бригад и двух полков ВСУ, противник потерял более 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.