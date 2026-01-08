США не позволят Китаю контролировать Венесуэлу, заявил министр энергетики

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты не позволят получить контроль над Венесуэлой Китаю, который якобы использует с этой целью финансово-кредитные инструменты.
Райт в эфире телеканала Fox Business выступил с утверждением, что Китай "часто преследует коварные цели".
"Они используют свою роль кредитора последней инстанции для получения огромного контроля над страной. Мы не допустим, чтобы этот сценарий реализовался в Венесуэле", - сказал министр.
Согласно данным Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета в Нью-Йорке, с которыми ознакомились РИА Новости, Венесуэла должна китайским кредиторам порядка 10-12 миллиардов долларов, что составляет около десятой части ее совокупного долга.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ о якобы требованиях Вашингтона к Венесуэле полностью прекратить отношения с Россией и Китаем. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.