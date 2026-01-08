Рейтинг@Mail.ru
США не позволят Китаю контролировать Венесуэлу, заявил министр энергетики - РИА Новости, 08.01.2026
18:38 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/ssha-2066906080.html
США не позволят Китаю контролировать Венесуэлу, заявил министр энергетики
в мире, венесуэла, сша, китай, николас мадуро, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Китай, Николас Мадуро, Силия Флорес
Министр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты не позволят получить контроль над Венесуэлой Китаю, который якобы использует с этой целью финансово-кредитные инструменты.
Райт в эфире телеканала Fox Business выступил с утверждением, что Китай "часто преследует коварные цели".
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В США заявили, что могут увеличить добычу нефти в Венесуэле в сжатые сроки
Вчера, 17:50
"Они используют свою роль кредитора последней инстанции для получения огромного контроля над страной. Мы не допустим, чтобы этот сценарий реализовался в Венесуэле", - сказал министр.
Согласно данным Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета в Нью-Йорке, с которыми ознакомились РИА Новости, Венесуэла должна китайским кредиторам порядка 10-12 миллиардов долларов, что составляет около десятой части ее совокупного долга.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщения СМИ о якобы требованиях Вашингтона к Венесуэле полностью прекратить отношения с Россией и Китаем. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил, что США требуют от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп раскрыл планы США по контролю над Венесуэлой
Вчера, 11:02
 
В миреВенесуэлаСШАКитайНиколас МадуроСилия Флорес
 
 
