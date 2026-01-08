США в 2025 году вновь сократили импорт товаров из Европейского союза

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. США в октябре 2025 года вновь сократили импорт товаров из Евросоюза после прироста в сентябре, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы.

Экспорт Штатов в страны интеграционного объединения в октябре 2025 года также сократился до 36,2 миллиарда долларов с 38,2 миллиарда в сентябре, следует из информации статистической службы.