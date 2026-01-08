Рейтинг@Mail.ru
США в 2025 году вновь сократили импорт товаров из Европейского союза
17:42 08.01.2026
США в 2025 году вновь сократили импорт товаров из Европейского союза
США в октябре 2025 года вновь сократили импорт товаров из Евросоюза после прироста в сентябре, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической
в мире
сша
америка
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
сша
америка
2026
Новости
в мире, сша, америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. США в октябре 2025 года вновь сократили импорт товаров из Евросоюза после прироста в сентябре, следует из анализа РИА Новости данных американской статистической службы.
Согласно сведениям американского ведомства, США в октябре 2025 года приобрели товаров у ЕС на 44,2 миллиарда долларов против 55,4 миллиарда в сентябре. В августе прошлого года он достигал минимума с февраля 2022 года в 42,3 миллиарда долларов.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В США допустили, что Китай продолжит участвовать в экономике Венесуэлы
Вчера, 17:22
Экспорт Штатов в страны интеграционного объединения в октябре 2025 года также сократился до 36,2 миллиарда долларов с 38,2 миллиарда в сентябре, следует из информации статистической службы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Глава Минэнерго США считает, что все страны мира хотят дружбы с Вашингтоном
Вчера, 17:26
 
