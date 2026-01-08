На Солнце произошел крупный взрыв

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крупный взрыв произошел на Солнце, он был зарегистрирован в середине дня, Крупный взрыв произошел на Солнце, он был зарегистрирован в середине дня, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв - на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается", - отметили ученые.

Они добавили, что сейчас сложно сказать, из-за чего именно произошел взрыв.

"Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле , на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось - пара активных областей среднего размера. Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца (номер группы в каталоге был 4321)", - подчеркнули в ИКИ РАН