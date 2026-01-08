https://ria.ru/20260108/solntse-2066930634.html
На Солнце произошел крупный взрыв
На Солнце произошел крупный взрыв - РИА Новости, 08.01.2026
На Солнце произошел крупный взрыв
Крупный взрыв произошел на Солнце, он был зарегистрирован в середине дня, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:31:00+03:00
2026-01-08T22:31:00+03:00
2026-01-08T22:31:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35411/68/354116895_0:149:648:514_1920x0_80_0_0_64aaca8eab01d3cab72f0963d8b7f388.jpg
https://ria.ru/20260108/solntse-2066852799.html
https://ria.ru/20260106/nebo-2066620074.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35411/68/354116895_0:88:648:574_1920x0_80_0_0_b2fba4bd5c106b5930028ad71595b798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
На Солнце произошел крупный взрыв
На Солнце в четверг произошел крупный взрыв
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Крупный взрыв произошел на Солнце, он был зарегистрирован в середине дня, заявили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв - на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается", - отметили ученые.
Они добавили, что сейчас сложно сказать, из-за чего именно произошел взрыв.
"Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле
, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось - пара активных областей среднего размера. Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца (номер группы в каталоге был 4321)", - подчеркнули в ИКИ РАН
.
Увидеть место взрыва можно будет примерно через неделю, когда группа пятен начнет "выходить" к Земле из-за левого (восточного) горизонта, отметили ученые.