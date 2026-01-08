Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошел крупный взрыв - РИА Новости, 08.01.2026
Наука
 
22:31 08.01.2026
На Солнце произошел крупный взрыв
На Солнце произошел крупный взрыв
Крупный взрыв произошел на Солнце, он был зарегистрирован в середине дня, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ)
наука
земля
российская академия наук
земля
земля, российская академия наук
Наука, Земля, Российская академия наук
На Солнце произошел крупный взрыв

На Солнце в четверг произошел крупный взрыв

© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© NASA
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крупный взрыв произошел на Солнце, он был зарегистрирован в середине дня, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв - на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается", - отметили ученые.
Солнце в небе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу
Вчера, 10:52
Они добавили, что сейчас сложно сказать, из-за чего именно произошел взрыв.
"Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось - пара активных областей среднего размера. Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца (номер группы в каталоге был 4321)", - подчеркнули в ИКИ РАН.
Увидеть место взрыва можно будет примерно через неделю, когда группа пятен начнет "выходить" к Земле из-за левого (восточного) горизонта, отметили ученые.
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Солнце, Венера и Марс в следующий раз сойдутся на небе только в 2267 году
6 января, 15:02
 
НаукаЗемляРоссийская академия наук
 
 
