Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:52 08.01.2026 (обновлено: 15:43 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/solntse-2066852799.html
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу - РИА Новости, 08.01.2026
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу
Магнитные бури минимального уровня ожидаются в пятницу в середине дня из-за прохождения мимо Земли плазменного выброса среднего размера, заявили в Лаборатории... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:52:00+03:00
2026-01-08T15:43:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
солнце
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570007459_0:129:3051:1845_1920x0_80_0_0_24202c5e616bb0fa91341a1a1a813193.jpg
https://ria.ru/20260107/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570007459_211:0:2840:1972_1920x0_80_0_0_f9cf6fbaf12e217319c208fb7859cff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, солнце, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, Вспышки на Солнце
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу

ИКИ РАН: на Солнце в пятницу ожидаются слабые магнитные бури

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолнце в небе
Солнце в небе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Солнце в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Магнитные бури минимального уровня ожидаются в пятницу в середине дня из-за прохождения мимо Земли плазменного выброса среднего размера, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«

"Магнитные бури минимального уровня G1ожидаются завтра в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января", — отметили ученые.

Они добавили, что с учетом сильного смещения плазменного облака вбок прогноз является довольно неустойчивым.
"При совсем небольшом отклонении выброса влево последний пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий, тогда как при "ошибке" в другую сторону возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными", — отметили в ИКИ РАН.
Уровень и число вспышек на Солнце с начала года сохраняются низкими, без признаков усиления в ближайшие дни. В течение двух ближайших суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца очередной корональной дыры довольно необычной формы, подчеркнули ученые.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
7 января, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукСолнцеВспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала