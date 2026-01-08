https://ria.ru/20260108/solntse-2066852799.html
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу - РИА Новости, 08.01.2026
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу
Магнитные бури минимального уровня ожидаются в пятницу в середине дня из-за прохождения мимо Земли плазменного выброса среднего размера, заявили в Лаборатории... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:52:00+03:00
2026-01-08T10:52:00+03:00
2026-01-08T15:43:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
солнце
вспышки на солнце
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу
ИКИ РАН: на Солнце в пятницу ожидаются слабые магнитные бури