Ученый рассказал, как в России предотвращают вредные выбросы от нефтедобычи

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вредные выбросы в России от нефтедобычи сокращаются благодаря производству полимеров из попутного нефтяного газа (ПНГ) вместо его сжигания на факеле, рассказал РИА Новости академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.

"Если говорить про Россию , то в нашей стране значительная часть полимеров производится из попутного нефтяного газа - побочного продукта, который раньше просто сжигался на факелах. Поэтому в нашем случае нефтехимия вовсе выполняет функцию утилизатора, предотвращая выбросы. Только один " Сибур " за год перерабатывает объем ПНГ, сопоставимый с годовыми эмиссиями CO2 средней европейской страны", - сказал он.

Ученый отметил, что пластиковые изделия часто подвергаются критике, потому что часть из них производится для одноразового применения. Однако, подчеркнул Хохлов , важно понимать, что одноразовость - не свойство пластика как такового, а лишь возможная характеристика, продиктованная требованиями к использованию в некоторых сферах, включая медицину, где полимерные изделия помогают обеспечить стерильность и безопасность для здоровья.

"В действительности наибольшую часть пластиков используют для конечных продуктов с продолжительным сроком жизни. Сегодня в мире на долю изделий с коротким циклом жизни (одноразовой упаковки и посуды, медицинских изделий и средств личной гигиены) приходится около 40% потребления пластика, а в развитых мировых экономиках этот процент еще ниже", - добавил он.

По мнению Хохлова, ограничение производства полимеров, предназначенных для изделий с коротким жизненным циклом, ставит под угрозу возможности экономического и технологического развития во множестве социально значимых областей их применения.

Он обратил внимание на то, что синтетические материалы зачастую обладают меньшим углеродным следом, нежели материалы-субституты (стекло, бумага, металлы).

"Например, исследование для университета Шеффилда подтверждает, что пластиковые изделия в 15 из 16 рассмотренных областей применения создают меньше парниковых выбросов, чем альтернативы из алюминия и стекла. Ключевые причины этого - значительно меньшая энергоемкость производства и легкий вес", - объяснил ученый.

Он напомнил, что для производства стекла требуются температуры около 1 500 градусов по Цельсию, а процесс первичного производства алюминия - один из самых энергозатратных в промышленности, в то время как пластиковая бутылка весит в 12 раз меньше стеклянной того же объема.