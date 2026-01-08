Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, как в России предотвращают вредные выбросы от нефтедобычи
05:43 08.01.2026
Ученый рассказал, как в России предотвращают вредные выбросы от нефтедобычи
08.01.2026
Ученый рассказал, как в России предотвращают вредные выбросы от нефтедобычи
Вредные выбросы в России от нефтедобычи сокращаются благодаря производству полимеров из попутного нефтяного газа (ПНГ) вместо его сжигания на факеле, рассказал... РИА Новости, 08.01.2026
экономика
россия
шеффилд
алексей хохлов
российская академия наук
сибур холдинг
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Ученый рассказал, как в России предотвращают вредные выбросы от нефтедобычи

На территории завода по производству полипропилена ООО "Тобольск-полимер" (входит в холдинг "СИБУР")
На территории завода по производству полипропилена ООО Тобольск-полимер (входит в холдинг СИБУР)
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
На территории завода по производству полипропилена ООО "Тобольск-полимер" (входит в холдинг "СИБУР"). Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Вредные выбросы в России от нефтедобычи сокращаются благодаря производству полимеров из попутного нефтяного газа (ПНГ) вместо его сжигания на факеле, рассказал РИА Новости академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Алексей Хохлов.
"Если говорить про Россию, то в нашей стране значительная часть полимеров производится из попутного нефтяного газа - побочного продукта, который раньше просто сжигался на факелах. Поэтому в нашем случае нефтехимия вовсе выполняет функцию утилизатора, предотвращая выбросы. Только один "Сибур" за год перерабатывает объем ПНГ, сопоставимый с годовыми эмиссиями CO2 средней европейской страны", - сказал он.
Ученый отметил, что пластиковые изделия часто подвергаются критике, потому что часть из них производится для одноразового применения. Однако, подчеркнул Хохлов, важно понимать, что одноразовость - не свойство пластика как такового, а лишь возможная характеристика, продиктованная требованиями к использованию в некоторых сферах, включая медицину, где полимерные изделия помогают обеспечить стерильность и безопасность для здоровья.
"В действительности наибольшую часть пластиков используют для конечных продуктов с продолжительным сроком жизни. Сегодня в мире на долю изделий с коротким циклом жизни (одноразовой упаковки и посуды, медицинских изделий и средств личной гигиены) приходится около 40% потребления пластика, а в развитых мировых экономиках этот процент еще ниже", - добавил он.
По мнению Хохлова, ограничение производства полимеров, предназначенных для изделий с коротким жизненным циклом, ставит под угрозу возможности экономического и технологического развития во множестве социально значимых областей их применения.
Он обратил внимание на то, что синтетические материалы зачастую обладают меньшим углеродным следом, нежели материалы-субституты (стекло, бумага, металлы).
"Например, исследование для университета Шеффилда подтверждает, что пластиковые изделия в 15 из 16 рассмотренных областей применения создают меньше парниковых выбросов, чем альтернативы из алюминия и стекла. Ключевые причины этого - значительно меньшая энергоемкость производства и легкий вес", - объяснил ученый.
Он напомнил, что для производства стекла требуются температуры около 1 500 градусов по Цельсию, а процесс первичного производства алюминия - один из самых энергозатратных в промышленности, в то время как пластиковая бутылка весит в 12 раз меньше стеклянной того же объема.
Так, эргономичность и особенности производства пластика приводят к колоссальной экономии топлива при транспортировке и, как следствие, к снижению прямых и косвенных выбросов от производства энергии и логистики, заключил ученый.
Экономика Россия Шеффилд Алексей Хохлов Российская академия наук Сибур Холдинг
 
 
