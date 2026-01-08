https://ria.ru/20260108/puteshestviya-2066840228.html
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спрос россиян на поездки за рубеж на новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
Сервис проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов в период с 26 декабря по 11 января.
"Спрос на зарубежные направления на праздники вырос на 48%", - отметили в "Островке".
По данным сервиса, в топ направлений преимущественно входят страны СНГ
, а также Азии
и Ближнего Востока
. Десятку стран-лидеров сформировали Белоруссия
, Таиланд
, Турция
, ОАЭ
, Узбекистан
, Грузия
, Казахстан
, Армения
, Абхазия
и Китай
.
"Из них самый динамичный рост спроса показывают Казахстан, Китай и ОАЭ - число бронирований увеличилось более чем в два раза, а также Армения - на 83%, Узбекистан - на 78%, Грузия - на 70%", - уточнили в "Островке".
В компании полагают, что рост спроса на зарубежные путешествия в этом году связан с более продолжительными праздниками, а также со значительным укреплением рубля.
Например, средняя стоимость ночи в отелях Китая, Италии
и Узбекистана снизилась на 14% в годовом выражении, в Турции - на 12%, в ОАЭ и Таиланде - на 10%.