Рейтинг@Mail.ru
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:26 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/puteshestviya-2066840228.html
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж - РИА Новости, 08.01.2026
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж
Спрос россиян на поездки за рубеж на новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T08:26:00+03:00
2026-01-08T08:26:00+03:00
туризм
оаэ
узбекистан
китай
снг
новый год
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aabd178ae80a366ceafeaa83d93f7887.jpg
https://ria.ru/20251229/salala-2065212001.html
https://ria.ru/20251227/napravlenija-2065020882.html
оаэ
узбекистан
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132432/00/1324320042_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_73c9a8ed60d9de0edeea9b84f149aa1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, узбекистан, китай, снг, новый год, новости - туризм
Туризм, ОАЭ, Узбекистан, Китай, СНГ, Новый год, Новости - Туризм
В России вырос спрос на новогодние поездки за рубеж

РИА Новости: спрос на поездки за рубеж на новогодние праздники вырос на 48%

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спрос россиян на поездки за рубеж на новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
Сервис проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов в период с 26 декабря по 11 января.
Отправление первого рейса Oman Air из Москвы на оманский курорт Салала - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Первый рейс в Салалу: еще один зарубежный курорт открылся для россиян
29 декабря 2025, 10:30
"Спрос на зарубежные направления на праздники вырос на 48%", - отметили в "Островке".
По данным сервиса, в топ направлений преимущественно входят страны СНГ, а также Азии и Ближнего Востока. Десятку стран-лидеров сформировали Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения, Абхазия и Китай.
"Из них самый динамичный рост спроса показывают Казахстан, Китай и ОАЭ - число бронирований увеличилось более чем в два раза, а также Армения - на 83%, Узбекистан - на 78%, Грузия - на 70%", - уточнили в "Островке".
В компании полагают, что рост спроса на зарубежные путешествия в этом году связан с более продолжительными праздниками, а также со значительным укреплением рубля.
Например, средняя стоимость ночи в отелях Китая, Италии и Узбекистана снизилась на 14% в годовом выражении, в Турции - на 12%, в ОАЭ и Таиланде - на 10%.
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
27 декабря 2025, 08:18
 
ТуризмОАЭУзбекистанКитайСНГНовый годНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала