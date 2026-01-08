https://ria.ru/20260108/prichina-2066921668.html
Прокуратура назвала возможную причину ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Прокуратура назвала возможную причину ДТП с семью погибшими под Волгоградом - РИА Новости, 08.01.2026
Прокуратура назвала возможную причину ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Причиной ДТП с семью погибшими под Волгоградом, предварительно, стал выезд на встречную полосу фуры из-за лопнувшего колеса, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 08.01.2026
Прокуратура назвала возможную причину ДТП с семью погибшими под Волгоградом
Прокуратура назвала выезд фуры на встречную полосу причиной ДТП под Волгоградом