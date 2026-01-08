https://ria.ru/20260108/poezd-2066927836.html
В Самарской области поезд столкнулся с машиной
В Самарской области поезд столкнулся с машиной - РИА Новости, 08.01.2026
В Самарской области поезд столкнулся с машиной
Поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на железнодорожный переезд в Самарской области, предварительно, пострадавших нет
происшествия
самарская область
самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области поезд столкнулся с машиной, выехавшей на переезд