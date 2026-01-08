Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области поезд столкнулся с машиной - РИА Новости, 08.01.2026
22:05 08.01.2026
В Самарской области поезд столкнулся с машиной
В Самарской области поезд столкнулся с машиной
самарская область
2026
В Самарской области поезд столкнулся с машиной

В Самарской области поезд столкнулся с машиной, выехавшей на переезд

САМАРА, 8 янв - РИА Новости. Поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на железнодорожный переезд в Самарской области, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.
По данным ведомства, инцидент произошел в 20.34 мск. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд между станциями Курумоч и Царевщина перед приближающимся поездом №106 сообщением Санкт-Петербург - Оренбург.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги
Поезд, попавший в ДТП, продолжил движение с отставанием от графика на 14 минут.‎ Авария не повлияла на движение других поездов.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Кировской области машина столкнулась с грузовым поездом
