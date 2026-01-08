https://ria.ru/20260108/podrostok-2066932131.html
В Ленинградской области зацепер погиб, упав с электрички
В Ленинградской области зацепер погиб, упав с электрички - РИА Новости, 08.01.2026
В Ленинградской области зацепер погиб, упав с электрички
Подросток-зацепер погиб, упав с электропоезда в Ленинградской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 08.01.2026
происшествия
ленинградская область
северо-западная транспортная прокуратура
ленинградская область
