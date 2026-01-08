Рейтинг@Mail.ru
В России появится программа повышения плодородия почв - РИА Новости, 08.01.2026
10:31 08.01.2026
В России появится программа повышения плодородия почв
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв, говорится в сообщении кабмина.
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв, говорится в сообщении кабмина.
"К 2 ноября… должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв", - сказано в сообщении.
Программу подготовят Минсельхоз, Минфин, Минобрнауки и Минэкономразвития при участии Минприроды. В ее рамках должны быть разработаны мероприятия по созданию искусственных грунтов и восстановлению государственных защитных лесных полос.
Ростки - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Российские ученые вырастили ячмень на "марсианской" почве
