В России появится программа повышения плодородия почв
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 2 ноября подготовить научно-техническую программу повышения плодородия почв, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:31:00+03:00
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
россия
Мишустин поручил подготовить программу повышения плодородия почв