Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером мирный план по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, утверждает портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.
«
"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с российским посланником Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить план США по установлению мира на Украине", — говорится в публикации.
Отмечается, что Белый дом якобы хочет получить "четкий ответ" от Владимира Путина на предложение США по урегулированию конфликта.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.