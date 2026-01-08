Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером мирный план по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 08.01.2026 (обновлено: 23:02 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/parizh-2066931398.html
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером мирный план по Украине, пишут СМИ
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером мирный план по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером мирный план по Украине, пишут СМИ
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпосланником РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:40:00+03:00
2026-01-08T23:02:00+03:00
в мире
сша
россия
париж
кирилл дмитриев
мирный план сша по украине
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435899_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_52432d9d739347be898bf841d5540c36.jpg
https://ria.ru/20260108/konflikt-2066894344.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066805167.html
https://ria.ru/20260108/merts-2066887568.html
сша
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8521f8e1b7427d965ae487c07a69f5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, париж, кирилл дмитриев, мирный план сша по украине, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, США, Россия, Париж, Кирилл Дмитриев, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером мирный план по Украине, пишут СМИ

Axios: Уиткофф и Кушнер в Париже обсудили с Дмитриевым мирный план по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, утверждает портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.
«

"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с российским посланником Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить план США по установлению мира на Украине", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Только поле боя". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 16:54
Отмечается, что Белый дом якобы хочет получить "четкий ответ" от Владимира Путина на предложение США по урегулированию конфликта.
Ранее в четверг французская газета Monde утверждала, что Дмитриев посетил Париж 7 января — на следующий день после проведения там встречи так называемой коалиции желающих.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
Вчера, 08:00
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Вчера, 16:16
 
В миреСШАРоссияПарижКирилл ДмитриевМирный план США по УкраинеСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала