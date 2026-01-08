Россию ждет тяжелый год дешевой нефти

Декабрь ушедшего года на мировом рынке нефти отмечался общим снижением цен, и год новый пока кардинальных изменений, увы, не сулит. Исследовательское подразделение Государственного банка Индии (SBI Research) выпустило прогноз, где сказано, что 2026-й станет годом глобально низких цен на нефть. К концу первого полугодия, по прогнозам аналитиков, средняя цена за бочку эталонной Brent будет колебаться у отметки 50 долларов, то есть еще ниже и без того невысоких цен осени 2025-го. Связано это не столько с политическими бурями, как может показаться на первый взгляд, а с переизбытком предложения на рынках и рядом сопутствующих факторов и тенденций.
Индия является крупнейшим покупателем российской нефти марки Urals, она поставляется и перерабатывается на мощных национальных НПЗ вроде Reliance Industries и Indian Oil. В этой связи опубликованный прогноз непосредственно касается нашей страны, перспектив нефтегазовой отрасли и, как следствие, состояния отечественной экономики и отдельно — наполнения бюджета.
Может показаться, что на прогноз повлияли последние события вокруг Венесуэлы, но это не совсем так. Точнее, это лишь один из факторов — и далеко не самый значимый.
Прошлый год на глобальных рынках энергоресурсов отметился перенасыщением, когда по базовой тройке — нефти, газу и особенно углю — предложение превышало спрос. Точнее говоря, объемы добычи и поставок гарантировали, что не будет ни обвалов, ни дефицита. Хуже всего дела обстояли в угольной отрасли, где цены за тонну энергетических марок опустились до 90-110 долларов, в результате чего, по оценке нашего Минэнерго, порядка 70 процентов российских угледобывающих компаний завершили год либо на грани, либо в состоянии банкротства.
На рынке нефти ситуация была схожая, с той лишь разницей, что цены опускались вниз медленно и плавно, но стабильно.
К новогодним праздникам эталонная Brent подходила к отметке 60 долларов за бочку. Причины просматривались сильно заранее. Соединенные Штаты в первом полугодии еще больше нарастили внутреннюю добычу, выйдя на рекордную отметку 13,6 барреля в сутки. Собственное потребление за этот же период тоже выросло до рекордных 20,3 миллиона, то есть больше производства, но Вашингтон разрыв традиционно закрывает закупками в Канаде и Мексике. Благодаря этому средний суточный экспорт американской нефти в 2025-м подрос с 3,2 миллиона до 4,6 миллиона баррелей в сутки.
Рост добычи показали такие внезапные страны, как Бразилия и Гайана, старались и государства картеля ОПЕК+. Объединенные Арабские Эмираты продавали в среднем 3,6 миллиона бочек Arab Light в сутки, показав прирост в 300 тысяч баррелей только за второй квартал. Здесь тоже не было сюрпризов, так как ОАЭ официально вместе с Казахстаном завершили трехлетний инвестиционный цикл по модернизации добычной отрасли. И в рамках этого нарастили подъем и продажу сырья. Астана и Абу-Даби отдавали себе отчет, что избыточные объемы нефти, выброшенные на рынки, приведут к падению цен, но намерены компенсировать вложения за счет увеличения оборотов продаж. В целом все законно, всех партнеров заранее уведомили.
В довершение картины администрация Дональда Трампа ввела секторальные санкции против внешних активов "Роснефти" и "Лукойла", что еще сильнее усугубило ситуацию.
В новый год наши нефтяники вошли с дисконтом на Urals в 25 долларов — вдвое больше, чем годом ранее. Но упоминание одних лишь котировок и скидок не дает понимания глубины картины. В комплексе с просевшими ценами идет рубль, укрепившийся к доллару (в среднем 80 рублей). Для экспортеров это аномально низкий курс, из-за чего рублевая стоимость Urals упала до трех тысяч рублей за бочку, то есть вдвое меньше, чем год назад. Весь этот комплект гирь утянул на дно прибыльность отрасли, в 2025 году она снизилась в среднем на 35 процентов, из-за чего резко упали выплаты по дивидендам и, как следствие, понизилась инвестиционная привлекательность российской "нефтянки" в целом.
Геополитическая история: с чем Россия вошла в 2026 год
5 января, 08:00
Из последних выступлений Антона Силуанова мы знаем, что доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета сократилась, но все еще составляет порядка 25-26 процентов. Потому правительство, перед которым стоит задача бюджетного наполнения, не может не реагировать и рассматривает различные варианты, в том числе принудительного ослабления курса рубля по отношению к доллару. Финансовые аналитики подсчитали, что повышение курса доллара до 93-95 рублей позволит, во-первых, вернуться к дисконтам на Urals в 12-13 процентов, во-вторых — повысит ее рублевую стоимость до четырех с половиной — пяти тысяч рублей с соответствующим ростом бюджетных отчислений.
Правительству в любом случае придется реагировать на текущую динамику рынков с учетом санкций, так как ситуация декабря, когда Urals продавалась с отгрузкой через Балтийское море по 34 доллара, а через Черное море по 33 доллара, грозит серьезными финансовыми потерями. Только по предварительным подсчетам, по итогам ноября поступления в бюджет снизились на треть (на 520 миллиардов рублей), а за период январь—ноябрь на 22 процента (около восьми триллионов).
Как видно, блокада побережья Венесуэлы к системным проблемам российской нефтяной отрасли имеет самое отдаленное отношение. И даже если текущие 900 тысяч баррелей венесуэльского экспорта нефти выпадут с международных рынков, то это не приведет к резкому скачку стоимости, поскольку есть достаточное количество поставщиков, готовых их заместить.
Судя по всему, правительство не верит в скорое разрешение украинского конфликта и, как следствие, начала снятия санкций, потому Минфин уже сейчас закладывает границу отсечения (минимальную стоимость) нефти на уровне 55 долларов, что на пять долларов ниже текущего значения, но при сбалансированном курсе национальной валюты это сохраняет прибыльность отрасли. Причем, что важно, это бюджетное правило закладывается с горизонтом до 2030 года. Идет игра вдолгую, и она не будет простой.