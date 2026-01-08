Россию ждет тяжелый год дешевой нефти

Декабрь ушедшего года на мировом рынке нефти отмечался общим снижением цен, и год новый пока кардинальных изменений, увы, не сулит. Исследовательское подразделение Государственного банка Индии (SBI Research) выпустило прогноз, где сказано, что 2026-й станет годом глобально низких цен на нефть. К концу первого полугодия, по прогнозам аналитиков, средняя цена за бочку эталонной Brent будет колебаться у отметки 50 долларов, то есть еще ниже и без того невысоких цен осени 2025-го. Связано это не столько с политическими бурями, как может показаться на первый взгляд, а с переизбытком предложения на рынках и рядом сопутствующих факторов и тенденций.

Индия является крупнейшим покупателем российской нефти марки Urals , она поставляется и перерабатывается на мощных национальных НПЗ вроде Reliance Industries и Indian Oil. В этой связи опубликованный прогноз непосредственно касается нашей страны, перспектив нефтегазовой отрасли и, как следствие, состояния отечественной экономики и отдельно — наполнения бюджета.

Может показаться, что на прогноз повлияли последние события вокруг Венесуэлы , но это не совсем так. Точнее, это лишь один из факторов — и далеко не самый значимый.

Прошлый год на глобальных рынках энергоресурсов отметился перенасыщением, когда по базовой тройке — нефти, газу и особенно углю — предложение превышало спрос. Точнее говоря, объемы добычи и поставок гарантировали, что не будет ни обвалов, ни дефицита. Хуже всего дела обстояли в угольной отрасли, где цены за тонну энергетических марок опустились до 90-110 долларов, в результате чего, по оценке нашего Минэнерго, порядка 70 процентов российских угледобывающих компаний завершили год либо на грани, либо в состоянии банкротства.

На рынке нефти ситуация была схожая, с той лишь разницей, что цены опускались вниз медленно и плавно, но стабильно.

К новогодним праздникам эталонная Brent подходила к отметке 60 долларов за бочку. Причины просматривались сильно заранее. Соединенные Штаты в первом полугодии еще больше нарастили внутреннюю добычу, выйдя на рекордную отметку 13,6 барреля в сутки. Собственное потребление за этот же период тоже выросло до рекордных 20,3 миллиона, то есть больше производства, но Вашингтон разрыв традиционно закрывает закупками в Канаде Мексике . Благодаря этому средний суточный экспорт американской нефти в 2025-м подрос с 3,2 миллиона до 4,6 миллиона баррелей в сутки.

Рост добычи показали такие внезапные страны, как Бразилия Гайана , старались и государства картеля ОПЕК+ . Объединенные Арабские Эмираты продавали в среднем 3,6 миллиона бочек Arab Light в сутки, показав прирост в 300 тысяч баррелей только за второй квартал. Здесь тоже не было сюрпризов, так как ОАЭ официально вместе с Казахстаном завершили трехлетний инвестиционный цикл по модернизации добычной отрасли. И в рамках этого нарастили подъем и продажу сырья. Астана Абу-Даби отдавали себе отчет, что избыточные объемы нефти, выброшенные на рынки, приведут к падению цен, но намерены компенсировать вложения за счет увеличения оборотов продаж. В целом все законно, всех партнеров заранее уведомили.

В довершение картины администрация Дональда Трампа ввела секторальные санкции против внешних активов " Роснефти " и " Лукойла ", что еще сильнее усугубило ситуацию.

В новый год наши нефтяники вошли с дисконтом на Urals в 25 долларов — вдвое больше, чем годом ранее. Но упоминание одних лишь котировок и скидок не дает понимания глубины картины. В комплексе с просевшими ценами идет рубль, укрепившийся к доллару (в среднем 80 рублей). Для экспортеров это аномально низкий курс, из-за чего рублевая стоимость Urals упала до трех тысяч рублей за бочку, то есть вдвое меньше, чем год назад. Весь этот комплект гирь утянул на дно прибыльность отрасли, в 2025 году она снизилась в среднем на 35 процентов, из-за чего резко упали выплаты по дивидендам и, как следствие, понизилась инвестиционная привлекательность российской "нефтянки" в целом.

Из последних выступлений Антона Силуанова мы знаем, что доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета сократилась, но все еще составляет порядка 25-26 процентов. Потому правительство, перед которым стоит задача бюджетного наполнения, не может не реагировать и рассматривает различные варианты, в том числе принудительного ослабления курса рубля по отношению к доллару. Финансовые аналитики подсчитали, что повышение курса доллара до 93-95 рублей позволит, во-первых, вернуться к дисконтам на Urals в 12-13 процентов, во-вторых — повысит ее рублевую стоимость до четырех с половиной — пяти тысяч рублей с соответствующим ростом бюджетных отчислений.

Правительству в любом случае придется реагировать на текущую динамику рынков с учетом санкций, так как ситуация декабря, когда Urals продавалась с отгрузкой через Балтийское море по 34 доллара, а через Черное море по 33 доллара, грозит серьезными финансовыми потерями. Только по предварительным подсчетам, по итогам ноября поступления в бюджет снизились на треть (на 520 миллиардов рублей), а за период январь—ноябрь на 22 процента (около восьми триллионов).

Как видно, блокада побережья Венесуэлы к системным проблемам российской нефтяной отрасли имеет самое отдаленное отношение. И даже если текущие 900 тысяч баррелей венесуэльского экспорта нефти выпадут с международных рынков, то это не приведет к резкому скачку стоимости, поскольку есть достаточное количество поставщиков, готовых их заместить.