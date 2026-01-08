https://ria.ru/20260108/minoborony-2066862886.html
Минобороны рассказало о значении освобождения Братского
Освобождение Братского в Днепропетровской области позволило группировке "Восток" расширить плацдарм на западном берегу Гайчура, создало условия для дальнейшего... РИА Новости, 08.01.2026
Освобождение населенного пункта Братское в Днепропетровской области
МО РФ: освобождение Братского создало условия для продвижения сил "Востока"