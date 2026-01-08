Минобороны рассказало о значении освобождения Братского

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Освобождение Братского в Днепропетровской области позволило группировке "Восток" расширить плацдарм на западном берегу Гайчура, создало условия для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ.

"Населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение - его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток", - говорится в сообщении.