Минобороны рассказало о значении освобождения Братского
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 08.01.2026 (обновлено: 14:45 08.01.2026)
Минобороны рассказало о значении освобождения Братского
Минобороны рассказало о значении освобождения Братского

МО РФ: освобождение Братского создало условия для продвижения сил "Востока"

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Освобождение Братского в Днепропетровской области позволило группировке "Восток" расширить плацдарм на западном берегу Гайчура, создало условия для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ.
Населённый пункт освободили военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток".
"Населенный пункт Братское имеет важное тактическое значение - его освобождение позволило существенно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и создало выгодные условия для развития дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
