Рейтинг@Mail.ru
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 08.01.2026 (обновлено: 16:47 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/merts-2066887568.html
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц - РИА Новости, 08.01.2026
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
Развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без одобрения России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T16:16:00+03:00
2026-01-08T16:47:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
мария захарова
фридрих мерц
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066747611_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_d72f6cda77946f2f5f9e5c0b6d291199.jpg
https://ria.ru/20260108/merts-2066840736.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066805167.html
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066677892.html
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066349583.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066747611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d5a018aea246cd664fb96a933eea54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, мария захарова, фридрих мерц
В мире, Россия, Украина, Германия, Мария Захарова, Фридрих Мерц, Специальная военная операция на Украине
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц

Мерц: присутствие сил Запада по гарантиям Украине невозможно без согласия РФ

© REUTERS / LUDOVIC MARINКанцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без одобрения России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«
"Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное мирное соглашение с Россией. И все это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", — сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Угроза Мерца в адрес России вызвала изумление на Западе
Вчера, 08:32

Во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию. Дипломат подчеркнула, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации страны, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения Украины к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий. Эти цели будут достигнуты либо дипломатическим путем, либо в рамках спецоперации, добавила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
США наконец одобрили ввод войск НАТО на Украину. Осталась маленькая деталь
Вчера, 08:00

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
В конце декабря президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияМария ЗахароваФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала