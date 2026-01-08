Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц

БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без одобрения России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию. Дипломат подчеркнула, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации страны, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения Украины к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий. Эти цели будут достигнуты либо дипломатическим путем, либо в рамках спецоперации, добавила она.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
В конце декабря президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
