Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц

Во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.