Рейтинг@Mail.ru
Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил Макрон - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/makron-2066932393.html
Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил Макрон
Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил Макрон - РИА Новости, 08.01.2026
Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил Макрон
Франция в пятницу проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур, заявил в четверг... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T22:48:00+03:00
2026-01-08T22:48:00+03:00
в мире
франция
европа
латинская америка
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062932127_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_c73c954c9a207211a5e59f3f69e5c3b2.jpg
https://ria.ru/20251218/merkosur-2062901339.html
https://ria.ru/20260108/frantsija-2066927322.html
https://ria.ru/20251215/es-2062087408.html
франция
европа
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dda78e0cf9064bbb632c0eda79699da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, латинская америка, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, меркосур
В мире, Франция, Европа, Латинская Америка, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Меркосур
Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил Макрон

Макрон: Франция проголосует против подписания соглашения между ЕС и Меркосур

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Франция в пятницу проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.
В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года.
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
18 декабря 2025, 13:14
"Франция поддерживает международную торговлю, но соглашение между ЕС и Меркосур является устаревшим (по духу – ред.) соглашением, которое слишком долго обсуждалось на основе устаревших принципов… Соглашение встретило единодушное неприятие со стороны политических сил, что показали дебаты (во французском парламенте – ред.), в контексте этого Франция проголосует против этого соглашения", – написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Французский лидер отметил, что страна добивалась от Меркосур трех важных уступок в рамках этого соглашения: формулирования специальной "защитной оговорки" для импорта сельскохозяйственной продукции, метода взаимности в подходе к условиям производства как в Европе, так и в Латинской Америке (зеркальные меры) и усиление санитарного контроля для того, чтобы продукция Меркосур соответствовала европейским стандартам.
Макрон при этом отметил, что некоторые из этих мер еще предстоит доработать и Франция будет добиваться их доработки.
"Я буду продолжать бороться за полное и конкретное выполнение обязательств, взятых на себя Европейской комиссией по защите наших фермеров", - добавил он.
Трактор у здания Национального собрания в Париже, Франция. 8 января 2026 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ: во Франции правоохранители изъяли 16 тракторов у бастующих фермером
Вчера, 22:00
Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС достигнет низшей точки, если не подпишет договор с Меркосур, пишет FT
15 декабря 2025, 11:39
 
В миреФранцияЕвропаЛатинская АмерикаЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияМеркосур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала