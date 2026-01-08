Рейтинг@Mail.ru
00:49 08.01.2026
Синоптики предупредили об опасности схода лавин на юге России
Синоптики предупредили об опасности схода лавин на юге России
Ученые фиксируют опасность схода лавин в горах Краснодарского края и на Кавказе, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T00:49:00+03:00
2026-01-08T00:49:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg
https://ria.ru/20251229/mchs-2065434847.html
Синоптики предупредили об опасности схода лавин на юге России

РИА Новости: в горах Краснодарского края и на Кавказе есть опасность схода лавин

© Фото : Police cantonale valaisanneНа месте схода лавины
На месте схода лавины - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Police cantonale valaisanne
На месте схода лавины. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ученые фиксируют опасность схода лавин в горах Краснодарского края и на Кавказе, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"В горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1000 метров, в горных районах Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана выше 2000 метров, Ингушетии, Чеченской Республики выше 1500 метров, Кабардино-Балкарии выше 2500 метров лавиноопасно", - сказали в Гидрометцентре.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Крыму объявили экстренное предупреждение об угрозе схода лавин
29 декабря 2025, 15:21
 
