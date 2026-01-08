https://ria.ru/20260108/laviny-2066814271.html
Синоптики предупредили об опасности схода лавин на юге России
Синоптики предупредили об опасности схода лавин на юге России - РИА Новости, 08.01.2026
Синоптики предупредили об опасности схода лавин на юге России
Ученые фиксируют опасность схода лавин в горах Краснодарского края и на Кавказе, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T00:49:00+03:00
2026-01-08T00:49:00+03:00
2026-01-08T00:49:00+03:00
краснодарский край
кавказ
россия
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg
https://ria.ru/20251229/mchs-2065434847.html
краснодарский край
кавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1107498decda4d3366e6e36b4d9b6333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кавказ, россия, гидрометцентр, общество
Краснодарский край, Кавказ, Россия, Гидрометцентр, Общество
Синоптики предупредили об опасности схода лавин на юге России
РИА Новости: в горах Краснодарского края и на Кавказе есть опасность схода лавин