В аэропорту Калининграда отменили рейс из-за тумана

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - переохлажденным туманом - в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств", - говорится в Telegram-канале аэропорта.