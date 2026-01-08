Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калининграда отменили рейс из-за тумана - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 08.01.2026 (обновлено: 13:34 08.01.2026)
https://ria.ru/20260108/kaliningrad-2066869586.html
В аэропорту Калининграда отменили рейс из-за тумана
В аэропорту Калининграда отменили рейс из-за тумана - РИА Новости, 08.01.2026
В аэропорту Калининграда отменили рейс из-за тумана
Один рейс отменен и более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за тумана, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво". РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:52:00+03:00
2026-01-08T13:34:00+03:00
происшествия
москва
санкт-петербург
самара
новый год
калининград
храброво (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846272406_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3bb57bf0a47a08ca2ac06333cca4b12a.jpg
https://ria.ru/20251119/aeroport-2055912733.html
москва
санкт-петербург
самара
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846272406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b32729c0316e3a4dc2cd87436f0d02b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, санкт-петербург, самара, новый год, калининград, храброво (аэропорт)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новый год, Калининград, Храброво (аэропорт)
В аэропорту Калининграда отменили рейс из-за тумана

В аэропорту Калининграда один рейс отменили и более 20 задержали из-за тумана

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобили такси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана
Автомобили такси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Автомобили такси у терминала аэропорта Храброво в Калининграде во время тумана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 8 янв – РИА Новости. Один рейс отменен и более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за тумана, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями - переохлажденным туманом - в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 9.25 (10.25 мск), отменен один рейс в Москву, на вылет и прилет задерживаются 27 рейсов: на вылет – 11 из Москвы, Санкт - Петербурга, Самары и Екатеринбурга; на прилет – 16 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Екатеринбурга и Самары.
Калининградское ГУМЧС ранее сообщало, что в регионе ночью и утром 8 января ожидается туман при видимости 500-1000 метров, местами 200 метров, возможны гололедно-изморозевые явления.
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В аэропорту Омска задержали шесть рейсов
19 ноября 2025, 08:37
 
ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургСамараНовый годКалининградХраброво (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала