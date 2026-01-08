В аэропорту Калининграда отменили рейс из-за тумана

КАЛИНИНГРАД, 8 янв – РИА Новости. Один рейс отменен и более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за тумана, сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями - переохлажденным туманом - в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 9.25 (10.25 мск), отменен один рейс в Москву, на вылет и прилет задерживаются 27 рейсов: на вылет – 11 из Москвы, Санкт - Петербурга, Самары и Екатеринбурга; на прилет – 16 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Екатеринбурга и Самары.
Калининградское ГУМЧС ранее сообщало, что в регионе ночью и утром 8 января ожидается туман при видимости 500-1000 метров, местами 200 метров, возможны гололедно-изморозевые явления.
