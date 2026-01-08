Фон дер Ляйен, возможно, скрывает переписки с оборонными концернами

БЕРЛИН, 8 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может скрывать телефонные разговоры и переписки с оборонными концернами, поскольку не стала сообщать о них в ответе на запрос европарламентария и сопредседателя партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази, следует из находящегося в распоряжении РИА Новости иска против Еврокомиссии.

Ранее на сайте партии ССВ сообщалось, что Де Мази подал иск в Европейский суд против Еврокомиссии , в котором потребовал от главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен предоставить полную информацию о ее контактах с оборонными концернами. Евродепутат напомнил в связи с этим, что фон дер Ляйен ранее "неоднократно оказывалась в центре внимания из-за управленческих провалов и уничтожения документов".

"В ответном письме (Еврокомиссии на запрос Де Мази - ред.) упоминаются лишь несколько отдельных встреч и огульно даётся ссылка на реестр прозрачности, пресс-релизы и социальные сети, однако вопросы о телефонных разговорах и текстовой переписке остались без ответа. Тем самым нарушаются депутатские права истца", - говорится в сокращенной версии искового заявления, предоставленном РИА Новости помощником европарламентария.

Далее указывается, что европарламентарий направил первый свой запрос в середине марта прошлого года, и ответ на него получил лишь в октябре. Отмечается, что ответное письмо Еврокомиссии не соответствует критериям прозрачности, а на "важнейшие аспекты" запроса ответов так и не последовало.

Тем самым, как подчеркивается в иске, Еврокомиссия не выполнила свою обязанность "незамедлительно, в полном объёме и правдиво ответить на запрос истца" и "в сущности, отказалась отвечать". Вместо же этого, как говорится далее, ведомство сослалось в своем ответе на "слишком широко сформулированный" характер запроса.

"Запрос касался исключительно контактов председателя Еврокомиссии. Собирать обширную информацию и, при необходимости, её проверять (comprehensive gathering) не требовалось. Таким образом, поставленные вопросы не были настолько объёмными и сложными (broad nature of the question), чтобы их обработка потребовала несоразмерных усилий и тем самым нарушила бы рабочую и функциональную способность ответчика как получателя запроса. Подобное огульное и общее объяснение не является достаточным обоснованием того, почему конкретные вопросы остались без ответа", - объясняется в иске.