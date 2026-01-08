Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен, возможно, скрывает переписки с оборонными концернами - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/isk-2066832943.html
Фон дер Ляйен, возможно, скрывает переписки с оборонными концернами
Фон дер Ляйен, возможно, скрывает переписки с оборонными концернами - РИА Новости, 08.01.2026
Фон дер Ляйен, возможно, скрывает переписки с оборонными концернами
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может скрывать телефонные разговоры и переписки с оборонными концернами, поскольку не стала сообщать о них в ответе на... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T06:09:00+03:00
2026-01-08T06:09:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
альберт бурла
еврокомиссия
европейский суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
https://ria.ru/20260107/evrodeputat-2066802126.html
https://ria.ru/20251204/es-2059785731.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, альберт бурла, еврокомиссия, европейский суд
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Альберт Бурла, Еврокомиссия, Европейский суд
Фон дер Ляйен, возможно, скрывает переписки с оборонными концернами

РИА Новости: Фон дер Ляйен может скрывать разговоры с оборонными концернами

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 8 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может скрывать телефонные разговоры и переписки с оборонными концернами, поскольку не стала сообщать о них в ответе на запрос европарламентария и сопредседателя партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Фабио Де Мази, следует из находящегося в распоряжении РИА Новости иска против Еврокомиссии.
Ранее на сайте партии ССВ сообщалось, что Де Мази подал иск в Европейский суд против Еврокомиссии, в котором потребовал от главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен предоставить полную информацию о ее контактах с оборонными концернами. Евродепутат напомнил в связи с этим, что фон дер Ляйен ранее "неоднократно оказывалась в центре внимания из-за управленческих провалов и уничтожения документов".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Евродепутат подал судебный иск против Еврокомиссии
7 января, 22:16
"В ответном письме (Еврокомиссии на запрос Де Мази - ред.) упоминаются лишь несколько отдельных встреч и огульно даётся ссылка на реестр прозрачности, пресс-релизы и социальные сети, однако вопросы о телефонных разговорах и текстовой переписке остались без ответа. Тем самым нарушаются депутатские права истца", - говорится в сокращенной версии искового заявления, предоставленном РИА Новости помощником европарламентария.
Далее указывается, что европарламентарий направил первый свой запрос в середине марта прошлого года, и ответ на него получил лишь в октябре. Отмечается, что ответное письмо Еврокомиссии не соответствует критериям прозрачности, а на "важнейшие аспекты" запроса ответов так и не последовало.
Тем самым, как подчеркивается в иске, Еврокомиссия не выполнила свою обязанность "незамедлительно, в полном объёме и правдиво ответить на запрос истца" и "в сущности, отказалась отвечать". Вместо же этого, как говорится далее, ведомство сослалось в своем ответе на "слишком широко сформулированный" характер запроса.
"Запрос касался исключительно контактов председателя Еврокомиссии. Собирать обширную информацию и, при необходимости, её проверять (comprehensive gathering) не требовалось. Таким образом, поставленные вопросы не были настолько объёмными и сложными (broad nature of the question), чтобы их обработка потребовала несоразмерных усилий и тем самым нарушила бы рабочую и функциональную способность ответчика как получателя запроса. Подобное огульное и общее объяснение не является достаточным обоснованием того, почему конкретные вопросы остались без ответа", - объясняется в иске.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев
4 декабря 2025, 15:09
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенАльберт БурлаЕврокомиссияЕвропейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала