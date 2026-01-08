Рейтинг@Mail.ru
20:09 08.01.2026
Госдеп обновил рекомендации по зарубежным поездкам
в мире, сша, россия, украина, белоруссия, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Белоруссия, Государственный департамент США
Госдеп обновил рекомендации по зарубежным поездкам

Госдеп сохранил рекомендацию не посещать Россию, Украину и Белоруссию

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Государственный департамент США обновил рекомендации по зарубежным поездкам, сохранив для ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, четвёртый — максимальный — уровень опасности, предполагающий полный отказ от поездок.
Как пояснили в ведомстве, данный уровень присваивается странам, где, по оценке американских властей, существуют серьёзные угрозы безопасности.
"Эти страны опасны, и возможности США по оказанию помощи своим гражданам там ограничены. Не следует посещать их ни при каких условиях", — говорится в разъяснении госдепартамента США.
В список стран с максимальным уровнем опасности также входят Афганистан, Белоруссия, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Россия, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Украина, Венесуэла и Йемен.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Луна получила разрешение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
