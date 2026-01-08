https://ria.ru/20260108/gosdep-2066916007.html
Госдеп обновил рекомендации по зарубежным поездкам
Госдеп обновил рекомендации по зарубежным поездкам - РИА Новости, 08.01.2026
Госдеп обновил рекомендации по зарубежным поездкам
Государственный департамент США обновил рекомендации по зарубежным поездкам, сохранив для ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, четвёртый —... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T20:09:00+03:00
2026-01-08T20:09:00+03:00
2026-01-08T20:09:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
белоруссия
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_0:290:3001:1978_1920x0_80_0_0_8757eb517007d941c6baba43f2abb637.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066826500.html
сша
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_156:0:2793:1978_1920x0_80_0_0_1d103a9e43d397841cf6dc2c0dc027c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, белоруссия, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Белоруссия, Государственный департамент США
Госдеп обновил рекомендации по зарубежным поездкам
Госдеп сохранил рекомендацию не посещать Россию, Украину и Белоруссию