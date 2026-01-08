Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли"
Футбол
 
01:31 08.01.2026
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 08.01.2026
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" в первом матче после увольнения Аморима сыграл вничью

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Бернли" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бернли завершилась со счетом 2:2. У хозяев мяч забил Джейдон Энтони (66-я минута), на 13-й минуте автоголом отметился защитник гостей Эйден Хэвен (13). В составе манкунианцев дубль оформил Беньямин Шешко (50, 60).
Английская премьер-лига (АПЛ)
07 января 2026 • начало в 23:15
Завершен
Бернли
2 : 2
Манчестер Юнайтед
13‎’‎ • Айден Хевен (А)
66‎’‎ • Джейдон Энтони
(Маркус Эдвардс)
50‎’‎ • Беньямин Шешко
(Бруну Фернандеш)
60‎’‎ • Беньямин Шешко
(Патрик Доргу)
В понедельник "Манчестер Юнайтед" отправил в отставку португальца Рубена Аморима, исполняет обязанности главного тренера "красных дьяволов" бывший игрок команды Даррен Флетчер.
"Манчестер Юнайтед" в третьем матче подряд сыграл вничью и с 32 очками идет шестым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Бернли" (13 очков) располагается на предпоследнем, 19-м месте.
В другом матче дня "Ньюкасл" дома обыграл "Лидс" (4:3). Победный мяч на 12-й добавленной ко второму тайму минуте забил Харви Барнс.
Футбол
 
