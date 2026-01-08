СМИ: во Франции правоохранители изъяли 16 тракторов у бастующих фермером

ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Французские правоохранители остановили колонну протестующих фермеров в коммуне Вири-Шатийон в столичном регионе Иль-де-Франс (департамент Эсон), задержали около 20 участников протеста и конфисковали 16 тракторов, сообщает в четверг радиостанция Europe 1.
Ранее французские фермеры на тракторах прибыли в центр Парижа на акцию против подписания соглашения о свободной торговле Евросоюза с южноамериканским общим рынком Меркосур. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на данные французского государственного портала о дорожном движении Sytadin, что из-за протеста фермеров ранним утром был перекрыт участок автомагистрали А13 (Париж - Кан). Лидер сельскохозяйственного профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) Бертран Ванто заявил в четверг, что профсоюз намерен встретиться со спикерами обеих палат французского парламента. Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон назвала действия фермеров в Париже незаконными.
"Правоохранители в Вири-Шатийоне (Эсон) остановили колонну из 16 тракторов. Все транспортные средства были конфискованы. Кроме того, было задержано около 20 человек", – говорится в сообщении.
Всего в парижском регионе на протестах насчитывалось 109 тракторов, из которых 46 участвовало в протестах непосредственно во французской столице, а оставшиеся 63 – в других частях столичного региона. На протест всего вышло 670 фермеров, уточняет Europe 1 со ссылкой на МВД Франции.
Во время протеста перед зданием Национального собрания (нижней палаты французского парламента) в центре Парижа протестующие вынесли к зданию парламента гроб с надписью "стандарты ЕС". К манифестантам вышла спикер палаты Яэль-Брон Пиве, чтобы пообщаться, однако протестующие фермеры встретили ее оскорблениями, напоминает радиостанция.
После вспышки нодулярного дерматита (заразного инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов, которое является безвредным для человека и смертельно опасным для крупного рогатого скота) в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти страны приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, они начали организовывать протесты, в которых приняли участие около 2,5 тысяч французских фермеров. Аграрии также выступали против соглашения о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского общего рынка Меркосур.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета 19 декабря 2025 года заявила, что лидеры стран ЕС отложили его подписание как минимум до января. Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день приветствовал это решение.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.