СМИ: во Франции правоохранители изъяли 16 тракторов у бастующих фермером

ПАРИЖ, 8 янв - РИА Новости. Французские правоохранители остановили колонну протестующих фермеров в коммуне Вири-Шатийон в столичном регионе Иль-де-Франс (департамент Эсон), задержали около 20 участников протеста и конфисковали 16 тракторов, сообщает в четверг радиостанция Europe 1

Ранее французские фермеры на тракторах прибыли в центр Парижа на акцию против подписания соглашения о свободной торговле Евросоюза с южноамериканским общим рынком Меркосур. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на данные французского государственного портала о дорожном движении Sytadin, что из-за протеста фермеров ранним утром был перекрыт участок автомагистрали А13 (Париж - Кан). Лидер сельскохозяйственного профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) Бертран Ванто заявил в четверг, что профсоюз намерен встретиться со спикерами обеих палат французского парламента. Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон назвала действия фермеров в Париже незаконными.

"Правоохранители в Вири-Шатийоне (Эсон) остановили колонну из 16 тракторов. Все транспортные средства были конфискованы. Кроме того, было задержано около 20 человек", – говорится в сообщении.

Всего в парижском регионе на протестах насчитывалось 109 тракторов, из которых 46 участвовало в протестах непосредственно во французской столице, а оставшиеся 63 – в других частях столичного региона. На протест всего вышло 670 фермеров, уточняет Europe 1 со ссылкой на МВД Франции.

Во время протеста перед зданием Национального собрания (нижней палаты французского парламента) в центре Парижа протестующие вынесли к зданию парламента гроб с надписью "стандарты ЕС ". К манифестантам вышла спикер палаты Яэль-Брон Пиве, чтобы пообщаться, однако протестующие фермеры встретили ее оскорблениями, напоминает радиостанция.

После вспышки нодулярного дерматита (заразного инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов, которое является безвредным для человека и смертельно опасным для крупного рогатого скота) в ряде французских департаментов в декабре 2025 года власти страны приняли решение начать принудительный забой скота в тех стадах, где зафиксировали болезнь. Это вызвало возмущение фермеров, они начали организовывать протесты, в которых приняли участие около 2,5 тысяч французских фермеров. Аграрии также выступали против соглашения о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского общего рынка Меркосур.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки