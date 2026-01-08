https://ria.ru/20260108/es-2066878280.html
ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность
2026-01-08T14:47:00+03:00
экономика
сша
евросоюз
российская академия наук
в мире
сша
экономика, сша, евросоюз, российская академия наук, в мире
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Объемы накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Евросоюзе уже четвертый год подряд не могут восстановиться до уровня 2020 года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Уже четвертый год подряд накопленные прямые иностранные инвестиции в ЕС
и из него не могут восстановиться до уровня 2020 года. Усиление разногласий с США
, включая увеличение ограничительных мер, вероятно, смогут перевесить позитивные экономические ожидания в отношении перспектив европейской экономики. Ситуации в сфере ПИИ в Евросоюзе останется, скорее всего, нестабильной", - говорится в докладе.
Отсутствие ресурсов для активного восстановления с сохраняющимися украинским кризисом и обострением отношений с США не могли не сказаться на доверии инвесторов, констатируют аналитики РАН
.
"Хотя ЕС удается наращивать темпы роста ВВП, они все равно являются недостаточными для решения всех его амбициозных задач", - говорится в докладе.
"На фоне сохраняющихся долгосрочных препятствий, включая нехватку квалифицированных кадров, дисбалансы в инновационном развитии и структурную перестройку, Евросоюз продолжает находиться в условиях значительной неопределенности, в том числе в силу политики американской администрации", - добавляется там.
Политические приоритеты сохраняют влияние на экономику, и зачастую в негативном ключе, подчеркивают они.