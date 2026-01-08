Рейтинг@Mail.ru
ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/es-2066878280.html
ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность
ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность - РИА Новости, 08.01.2026
ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность
Объемы накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Евросоюзе уже четвертый год подряд не могут восстановиться до уровня 2020 года, говорится в... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T14:47:00+03:00
2026-01-08T14:47:00+03:00
экономика
сша
евросоюз
российская академия наук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_bfd5b8120efba85cba6bec1096e47da5.jpg
https://ria.ru/20260108/parizh-2066871089.html
https://ria.ru/20260108/vengriya-2066870463.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_803f9d9fd8409b96e8443f244e746c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, евросоюз, российская академия наук, в мире
Экономика, США, Евросоюз, Российская академия наук, В мире
ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность

ЕС четвертый год подряд не может восстановить инвестиционную привлекательность

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Объемы накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Евросоюзе уже четвертый год подряд не могут восстановиться до уровня 2020 года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Уже четвертый год подряд накопленные прямые иностранные инвестиции в ЕС и из него не могут восстановиться до уровня 2020 года. Усиление разногласий с США, включая увеличение ограничительных мер, вероятно, смогут перевесить позитивные экономические ожидания в отношении перспектив европейской экономики. Ситуации в сфере ПИИ в Евросоюзе останется, скорее всего, нестабильной", - говорится в докладе.
Тракторы штурмуют Париж: фермеры у Триумфальной арки - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Париже фермеры вышли на протест против соглашения ЕС и Меркосур
Вчера, 13:51
Отсутствие ресурсов для активного восстановления с сохраняющимися украинским кризисом и обострением отношений с США не могли не сказаться на доверии инвесторов, констатируют аналитики РАН.
"Хотя ЕС удается наращивать темпы роста ВВП, они все равно являются недостаточными для решения всех его амбициозных задач", - говорится в докладе.
"На фоне сохраняющихся долгосрочных препятствий, включая нехватку квалифицированных кадров, дисбалансы в инновационном развитии и структурную перестройку, Евросоюз продолжает находиться в условиях значительной неопределенности, в том числе в силу политики американской администрации", - добавляется там.
Политические приоритеты сохраняют влияние на экономику, и зачастую в негативном ключе, подчеркивают они.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Венгрии заявили, что проголосуют против соглашения между ЕС и Меркосур
Вчера, 13:45
 
ЭкономикаСШАЕвросоюзРоссийская академия наукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала