ЕС четвертый год не может восстановить инвестиционную привлекательность

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Объемы накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Евросоюзе уже четвертый год подряд не могут восстановиться до уровня 2020 года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Уже четвертый год подряд накопленные прямые иностранные инвестиции в ЕС и из него не могут восстановиться до уровня 2020 года. Усиление разногласий с США , включая увеличение ограничительных мер, вероятно, смогут перевесить позитивные экономические ожидания в отношении перспектив европейской экономики. Ситуации в сфере ПИИ в Евросоюзе останется, скорее всего, нестабильной", - говорится в докладе.

Отсутствие ресурсов для активного восстановления с сохраняющимися украинским кризисом и обострением отношений с США не могли не сказаться на доверии инвесторов, констатируют аналитики РАН

"Хотя ЕС удается наращивать темпы роста ВВП, они все равно являются недостаточными для решения всех его амбициозных задач", - говорится в докладе.

"На фоне сохраняющихся долгосрочных препятствий, включая нехватку квалифицированных кадров, дисбалансы в инновационном развитии и структурную перестройку, Евросоюз продолжает находиться в условиях значительной неопределенности, в том числе в силу политики американской администрации", - добавляется там.