Эрдоган хочет продолжить "телефонную дипломатию" по Украине

АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает продолжить в 2026 году свою "телефонную дипломатию" по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с лидерами Запада, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"У господина президента (Тайипа Эрдогана — ред.) есть традиционная "телефонная дипломатия" в урегулировании кризисов, неоднократно подтверждавшая свою эффективность. Господин президент рассчитывает продолжить ее и в контексте урегулирования конфликта на Украине", — сказал собеседник агентства.