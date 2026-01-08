Эрдоган хочет продолжить "телефонную дипломатию" по Украине

АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает продолжить в 2026 году свою "телефонную дипломатию" по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с лидерами Запада, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"У господина президента (Тайипа Эрдогана — ред.) есть традиционная "телефонная дипломатия" в урегулировании кризисов, неоднократно подтверждавшая свою эффективность. Господин президент рассчитывает продолжить ее и в контексте урегулирования конфликта на Украине", — сказал собеседник агентства.
На вопрос, продолжится ли "телефонная дипломатия" с западными лидерами в контексте Украины, источник ответил утвердительно.
"Безусловно", — добавил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
