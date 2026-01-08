Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган хочет продолжить "телефонную дипломатию" по Украине - РИА Новости, 08.01.2026
14:05 08.01.2026
Эрдоган хочет продолжить "телефонную дипломатию" по Украине
Эрдоган хочет продолжить "телефонную дипломатию" по Украине - РИА Новости, 08.01.2026
Эрдоган хочет продолжить "телефонную дипломатию" по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает продолжить в 2026 году свою "телефонную дипломатию" по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с... РИА Новости, 08.01.2026
в мире
украина
россия
стамбул
сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
украина
россия
стамбул
в мире, украина, россия, стамбул, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Эрдоган хочет продолжить "телефонную дипломатию" по Украине

РИА Новости: Эрдоган продолжит "телефонную дипломатию" по Украине в 2026 г

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 8 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает продолжить в 2026 году свою "телефонную дипломатию" по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с лидерами Запада, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"У господина президента (Тайипа Эрдогана — ред.) есть традиционная "телефонная дипломатия" в урегулировании кризисов, неоднократно подтверждавшая свою эффективность. Господин президент рассчитывает продолжить ее и в контексте урегулирования конфликта на Украине", — сказал собеседник агентства.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ: Турция приняла военные меры на случай любого развития ситуации в Сирии
Вчера, 12:19
На вопрос, продолжится ли "телефонная дипломатия" с западными лидерами в контексте Украины, источник ответил утвердительно.
"Безусловно", — добавил он.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эрдоган заявил о потере рычагов давления Западом
7 января, 14:27
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулСергей ЛавровРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
