В Европарламенте обсуждают заморозку торгового соглашения с США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2026
17:03 08.01.2026
В Европарламенте обсуждают заморозку торгового соглашения с США, пишут СМИ
В Европарламенте обсуждают заморозку торгового соглашения с США, пишут СМИ
Депутаты Европарламента обсуждают возможность "заморозки" торгового соглашения с США, утверждая, что Соединенные Штаты уже нарушили ряд условий сделки, сообщило РИА Новости, 08.01.2026
В Европарламенте обсуждают заморозку торгового соглашения с США, пишут СМИ

Politico: в ЕП обсуждают возможность заморозки торгового соглашения с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Депутаты Европарламента обсуждают возможность "заморозки" торгового соглашения с США, утверждая, что Соединенные Штаты уже нарушили ряд условий сделки, сообщило издание Politico со ссылкой на главу комитета ЕП по международной торговле Бернда Ланге.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Евросоюз обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Торговая сделка ЕС и США забуксовала из-за промедлений Европы, сообщает FT
16 ноября 2025, 19:19
«

"Ланге подтвердил мне (журналисту Politico - ред.), что идут более широкие обсуждения того, стоит ли замораживать сделку между ЕС и США, подписанную в Шотландии", - говорится в сообщении издания.

По данным издания, уже через три недели после подписания соглашения США якобы нарушили его условия, повысив пошлины на сталь и алюминий с 15% до 20%.
«

"Пока это не будет исправлено, я не вижу причин соглашаться на нулевые пошлины на всю промышленную и сельскохозяйственную продукцию США", - заявил Ланге.

В свою очередь, депутат ЕП от Дании Пер Клаусен призвал коллег приостановить ратификацию торговой сделки до тех пор, пока США не откажутся от претензий на Гренландию. Клаусен собирает подписи, планируя подать формальное заявление лидерам политических групп с просьбой приостановить ратификацию, добавило издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме
7 января, 20:13
«

"Если мы примем это соглашение в то время, как Трамп угрожает миропорядку и напрямую высказывает территориальные претензии в отношении Дании, то это будет выглядеть как поощрение его действий и только добавит масла в огонь", - привело издание слова депутата.

В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В ЕК видит в США стратегического партнера, несмотря на угрозы по Гренландии
Вчера, 14:40
 
