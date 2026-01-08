В ЕК заявили, что пересматривают политику по Арктике из-за новых угроз

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - РИА Новости. ЕК пересматривает свою арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам, сообщила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста на фоне угроз США в адрес Гренландии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду заявила, что президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности вопрос покупки Гренландии. Она объяснила, что Соединенным Штатам недостаточно нынешнего уровня присутствия в Арктике, остров нужен стране ради "большего контроля" над регионом.
"Я могу отослать вас к тому, что сама глава ЕК (Урсула фон дер Ляйен) заявила, выступая с речью в Северном совете. Если я не ошибаюсь в датах, это было в конце октября - начале ноября. Она сказала, что Европа должна быть более проактивной и более вовлеченной в Арктике. Именно поэтому мы пересматриваем нашу арктическую политику, чтобы противостоять новым геополитическим угрозам. Соответственно, именно в этом направлении мы продолжаем работать, инвестируя в те стратегические отношения, которые у нас есть с нашими северными партнерами и, разумеется, с Гренландией", - сказала Подеста на брифинге в Брюсселе.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
