Максим Владимиров: Россия в Персидском заливе надолго

Дубай привлекает больше двух миллионов российских туристов в год, еще 150 тысяч россиян живут здесь на постоянной основе. Эмират на берегах Персидского залива перестал быть исключительно местом отдыха, став центром притяжения российских компаний и квалифицированных специалистов, площадкой проведения значимых культурных событий и академических обменов, источником инвестиций. О многообразии двусторонних отношений, их сегодняшнем дне и перспективах развития в интервью РИА Новости рассказал генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров.

– Вы сравнительно недавно приступили к обязанностям генерального консула России в Дубае и Северных Эмиратах. Пожалуйста, поделитесь свежим взглядом на этот город, куда все больше и больше россиян не только приезжают на отдых, но и, например, находят здесь работу?

– Мой первый и, пожалуй, главный вывод заключается в том, что Дубай сегодня – это не просто туристический центр мирового уровня, а полноценная международная платформа для жизни, работы и ведения бизнеса. Город демонстрирует редкое сочетание динамичного экономического роста, высокого уровня безопасности и продуманной инфраструктуры, ориентированной на комфортное пребывание иностранцев.

Мы видим, что для многих россиян Дубай перестал быть исключительно местом для отдыха. Все больше наших соотечественников приезжают сюда по рабочим контрактам, открывают собственные компании, развивают проекты в сферах финансов, IT, логистики, торговли, креативных индустрий. Этому способствует прозрачная деловая среда, развитая система свободных экономических зон и прагматичный подход местных властей к привлечению иностранных специалистов.

Важно отметить и социальный аспект. В городе сформировалось заметное русскоязычное сообщество - с образовательными инициативами, культурными проектами и профессиональными объединениями. Это существенно облегчает адаптацию новых приезжающих, особенно семей с детьми.

Со своей стороны генеральное консульство исходит из того, что рост присутствия российских граждан в регионе - это долгосрочный тренд. Поэтому мы уделяем особое внимание не только консульской защите, но и выстраиванию постоянного диалога с соотечественниками, помогая им ориентироваться в местных реалиях и не терять связь с родиной.

– В Дубае традиционно уделяется большое внимание вопросам общественного порядка. Как бы Вы в целом оценили уровень безопасности в городе и насколько эффективно выстроено взаимодействие между компетентными органами России и ОАЭ по защите прав и интересов российских граждан?

– Безопасность - один из ключевых факторов, который во многом определяет привлекательность Дубая как для туристов, так и для постоянно проживающих иностранцев, включая российских граждан. Город и Объединенные Арабские Эмираты в целом стабильно занимают высокие позиции в международных рейтингах по уровню общественной безопасности и эффективности правоохранительной системы.

Это результат комплексного подхода: строгого соблюдения законодательства, высокого уровня цифровизации государственных услуг, оперативной работы полиции и четкого понимания того, что безопасность - основа доверия со стороны бизнеса и иностранных резидентов. Для подавляющего большинства наших соотечественников пребывание здесь проходит спокойно и комфортно.

Отдельно хотел бы отметить, что между профильными ведомствами России и ОАЭ выстроено конструктивное и профессиональное взаимодействие. При возникновении ситуаций, затрагивающих интересы российских граждан, мы находимся в постоянном контакте с эмиратскими партнерами, и все обращения рассматриваются в рамках действующего законодательства с должным вниманием.

Для генерального консульства вопросы защиты прав и законных интересов россиян остаются безусловным приоритетом. Мы исходим из того, что профилактика, информирование граждан о местных нормах и правилах, а также оперативная консульская поддержка - лучший способ минимизировать любые риски и обеспечить нашим соотечественникам чувство уверенности за рубежом.

– Какие приоритетные задачи сейчас стоят перед генеральным консульством России в Дубае и с какими проблемами чаще всего обращаются к вам российские граждане?

– Работа генерального консульства сегодня во многом отражает качественные изменения в составе и образе жизни российских граждан в регионе. Если раньше основная нагрузка была связана с обращениями туристов, то сейчас все больше вопросов поступает от людей, которые постоянно проживают в Дубае.

Наиболее частые обращения носят сугубо практический характер: оформление и замена документов, вопросы гражданства, нотариальные действия, регистрация актов гражданского состояния. Существенную долю занимают и обращения, связанные с длительным проживанием - семейные и трудовые вопросы, взаимодействие с местными органами власти.

Отдельно можно отметить растущий интерес к консульским услугам со стороны предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, что отражает общую тенденцию расширения делового и профессионального присутствия россиян в ОАЭ. В этих условиях одним из ключевых приоритетов остается повышение доступности и эффективности консульских услуг, в том числе за счет цифровых решений и более тесного взаимодействия с российской диаспорой.

– Как вы бы оценили количество россиян, постоянно проживающих в Дубае и в целом в ОАЭ?

– Важно учитывать общий масштаб контактов между двумя странами. Благодаря действующему соглашению между Россией и ОАЭ, позволяющему гражданам находиться на территории ОАЭ до 90 дней без визы, ежегодный туристический поток из России превышает 2 миллиона человек.

Исходя из совокупных оценок - данных консульского учета, миграционной статистики и косвенных показателей, - можно говорить о том, что число российских граждан, постоянно проживающих в ОАЭ, превышает 150 тысяч человек. При этом наибольшая концентрация приходится на Дубай и Северные Эмираты, что объясняется рынком труда, деловой активностью и развитой инфраструктурой для иностранных резидентов.

– Не секрет, что в ОАЭ и Дубай, в частности, переехали штаб-квартиры многих зарубежных подразделений российских компаний, открываются магазины российских розничных брендов. Насколько комфортно российский бизнес чувствует себя в Дубае?

– В целом, можно сказать, что российский бизнес чувствует себя в Дубае достаточно уверенно. Город давно выстроил репутацию одного из наиболее удобных международных деловых хабов - с понятными правилами ведения бизнеса, развитой финансовой инфраструктурой, а также уникальным сочетанием двух правовых систем - континентальной и общей.

Речь идет о том, что в ОАЭ наряду с национальной правовой системой действует сеть специальных юрисдикций, прежде всего в международных финансовых и деловых зонах, где применяется англосаксонское право. Это дает иностранным компаниям возможность выбирать правовой режим, наиболее понятный и комфортный для ведения международных операций, заключения контрактов и разрешения коммерческих споров.

В сочетании с федеральным законодательством ОАЭ такой подход обеспечивает бизнесу высокий уровень правовой определенности, предсказуемости и защиты инвестиций. Для российских компаний, особенно работающих с международными рынками, это становится важным фактором при выборе Дубая в качестве регионального или глобального делового центра.

Также для российских компаний важным фактором стала возможность быстро адаптироваться к новым условиям: открыть офис, выстроить логистику, наладить расчеты и взаимодействие с международными партнерами. В этом смысле деловая среда Дубая показывает высокую степень прагматизма и ориентированности на результат, независимо от национальной принадлежности бизнеса или политической конъюнктуры.

Отдельно стоит отметить сектор розничной торговли и услуг: российские бренды достаточно успешно находят здесь своего потребителя, особенно в нишах ресторанного бизнеса и сферы услуг. Это говорит о том, что рынок ОАЭ открыт для новых игроков и воспринимает их прежде всего с точки зрения качества и конкурентоспособности, а не происхождения капитала.

– На фоне сложной международной обстановки и трансформации глобальных финансовых и торговых связей, сохраняется ли роль ОАЭ как важного центра деловой и финансовой активности для российских компаний, имеющих здесь свое присутствие?

– Объединенные Арабские Эмираты, и, в частности, Дубай, на протяжении многих лет последовательно формируют образ прагматичной и открытой юрисдикции для международного бизнеса. Этот подход сохраняется и сегодня, несмотря на общую турбулентность мировой экономики.

ОАЭ выстраивают свою экономическую стратегию исходя из собственных национальных интересов, делая ставку на диверсификацию, развитие финансовых услуг, новых технологий, логистики и энергетики. Именно поэтому здесь продолжают работать компании из самых разных стран и регионов, включая российские. Для бизнеса ключевым остается предсказуемость регулирования и ориентация на долгосрочное сотрудничество.

Важно и то, что эмиратская сторона традиционно подчеркивает приверженность международному праву и контрактным обязательствам. Это создает условия, при которых компании - в том числе крупные игроки - могут планировать свою деятельность, исходя из экономической целесообразности, а не политической конъюнктуры.

– Насколько активно развивается экономическое сотрудничество между Россией и ОАЭ? Есть ли интерес эмиратского бизнеса к проектам в России?

– Экономическое сотрудничество между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в последние годы развивается поступательно и носит устойчивый, прагматичный характер. Речь идет не только о росте товарооборота, но и о расширении инвестиционного взаимодействия, прежде всего в сферах энергетики, логистики, сельского хозяйства и высоких технологий.

Со стороны эмиратского бизнеса прослеживается вполне осязаемый интерес к российским проектам. Его отличительная особенность - ориентация на долгосрочные вложения и реальные активы, а не краткосрочную конъюнктуру. Российский рынок воспринимается как емкий, технологически развитый и обладающий значительным ресурсным и научным потенциалом.

Показательно, что диалог между деловыми кругами двух стран выстроен системно на регулярной основе - как на уровне профильных ведомств, так и через прямые контакты компаний и инвестиционных фондов. Это создает условия для появления новых совместных проектов и укрепляет взаимное доверие, которое остается ключевым фактором успешного экономического партнерства.

– Можете ли вы поделиться информацией о крупнейших существующих и будущих проектах российских компаний в ОАЭ, в частности, в энергетическом секторе?

– Если говорить конкретно, то присутствие российских компаний в энергетическом секторе ОАЭ сегодня выражается прежде всего в торговых, сервисных и управленческих функциях, а также в участии в международных цепочках поставок. Ряд российских компаний использует Дубай как региональный хаб для трейдинга российских товаров, управления контрактами и логистики поставок в третьи страны.

Важным элементом взаимодействия остается координация в рамках ОПЕК+ , где Россия и ОАЭ совместно участвуют в выработке решений, влияющих на баланс мирового нефтяного рынка. Это, по сути, наиболее институционализированная и публично зафиксированная форма энергетического сотрудничества двух стран.

Кроме того, правовую основу взаимодействию между странами придали два крупных соглашения, подписанные в 2025 году. Во-первых, Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ, которое охватывает торговлю товарами и упрощает доступ российской продукции на эмиратский рынок. Во-вторых, отдельное двустороннее соглашение между Россией и ОАЭ о торговле услугами и инвестициях, открывающее взаимный доступ более чем к 60 секторам, включая энергетику, нефтехимию, логистику, ИТ и инфраструктуру.

Важную роль в двустороннем экономическом взаимодействии играет Межправительственная российско-эмиратская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая действует с 1990-х годов и регулярно собирает представителей правительств, отраслевых министерств и бизнеса для обсуждения конкретных программ совместной работы в ключевых секторах экономики. Эти заседания проходят как в России, так и в ОАЭ и охватывают широкий спектр вопросов - от инвестиций и инфраструктуры до энергетики, промышленности, инноваций, транспорта, логистики и сельского хозяйства - что отражает стремление сторон углублять партнерские отношения в практических областях развития торгово-экономического сотрудничества.

На последних сессиях комиссии обсуждались планы работы по поддержке предпринимателей, развитию новых механизмов экономического сотрудничества и расширению участия компаний обеих стран в совместных проектах, включая энергетические и технологические направления. Обе стороны договорились о дальнейших усилиях по разработке конкретных механизмов сотрудничества в приоритетных сферах, что служит не только укреплению торговых связей, но и стимулированию прямых инвестиций и расширению деловых контактов между российскими и эмиратскими предприятиями.

Если говорить о перспективах, то на межправительственном и деловом уровнях обсуждаются проекты в нефтехимии, газопереработке, энергетической логистике и технологических решениях для ТЭК. Это не разовые инициативы, а задел на среднесрочное сотрудничество, опирающееся на уже существующую нормативную и коммерческую базу.

– ОАЭ и, в частности, Дубай традиционно являются одним из главных направлений для российского туризма. Какая динамика наблюдается в этой сфере? Достаточно ли авиарейсов между двумя странами, все ли гладко в сфере гражданской авиации?

– ОАЭ сегодня являются одним из ключевых зарубежных направлений для российских туристов. По итогам последних лет ежегодный туристический поток из России в Эмираты превышает 2 миллиона человек, что выводит ОАЭ в число лидеров по этому показателю и, по ряду оценок, на второе место после Турции среди самых популярных зарубежных направлений для россиян.

Такой масштаб поездок обеспечивается развитым и устойчивым авиасообщением. В настоящее время между Россией и ОАЭ выполняется более 200 прямых рейсов в неделю, причем не только из Москвы , но и из десятков региональных городов России. Перелеты распределены сразу между несколькими аэропортами - Dubai International (DXB), Dubai World Central - Al Maktoum (DWC) и Шарджей (SHJ), что делает авиасообщение гибким и устойчивым к сезонным колебаниям.

Отдельно стоит отметить аэропорт Аль-Мактум, который в последние годы стал важным пунктом въезда для российских пассажиров. По данным дубайской стороны, в 2024 году он обслужил свыше 1,1 миллиона пассажиров, при этом российские граждане составили крупнейшую долю пассажиропотока, фактически формируя основную загрузку этого аэропорта. Это наглядно отражает значимость российского направления для эмиратской авиационной инфраструктуры.

В целом взаимодействие в сфере гражданской авиации выстроено в стабильном рабочем режиме. Возможные изменения в расписаниях носят, как правило, сезонный или технический характер и не влияют на общую доступность направления. Существующий объем авиасообщения полностью соответствует текущему спросу и остается одним из ключевых факторов, поддерживающих высокий интерес российских туристов к ОАЭ.

– Насколько высок интерес к России в ОАЭ, и выражается ли это в увеличении обратного туристического потока из ОАЭ в Россию?

– Интерес к России со стороны жителей Объединенных Арабских Эмиратов в последние годы последовательно растет и носит уже не эпизодический, а системный характер. Речь идет как о туристических поездках, так и о деловых, культурных и образовательных визитах.

В туристической сфере существенно увеличивается число поездок из ОАЭ в крупные российские города, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург , а также в регионы с развитой туристической инфраструктурой. Этому способствует сочетание нескольких факторов: упрощенный визовый режим, прямое авиасообщение, высокий уровень сервиса в российских гостиницах и растущий интерес к культурному, гастрономическому и событийно-деловому туризму.

Отдельного внимания заслуживает деловой и медицинский туризм. Представители эмиратского бизнеса и частного сектора все чаще рассматривают Россию как направление для участия в выставках, форумах, инвестиционных мероприятиях, а также для получения медицинских услуг и образования. Эти поездки, как правило, имеют более высокую среднюю продолжительность и чек, что положительно отражается на структуре турпотока.

Пока по абсолютным цифрам поток туристов из ОАЭ в Россию несопоставим с обратным направлением, однако динамика очевидно положительная. Мы видим устойчивый рост интереса, расширение географии поездок и постепенное формирование устойчивого спроса на Россию как туристическое и деловое направление. В этом смысле можно говорить о постепенном выравнивании туристического обмена между двумя странами.

– Как вы оцениваете интерес эмиратцев к российской культуре и образованию и к русскому языку в частности?

– Интерес к российской культуре в Объединенных Арабских Эмиратах не носит номинального характера - он проявляется в регулярных и высокопопулярных событиях, которые собирают полные залы и получают широкий отклик среди местной публики. Так, на днях в Дубае на сцене Dubai Opera с большим успехом прошли показы знаменитого балета "Щелкунчик" в исполнении ведущей российской балетной труппы, и все билеты были распроданы задолго до выступлений, что свидетельствует о стабильно высоком интересе к русской классической музыке и танцу.

В ОАЭ регулярно проходят гастроли других российских коллективов и артистов - от гала-концертов балета с фрагментами "Лебединого озера" и "Дон Кихота" до выступлений Национального филармонического оркестра России. На ведущих концертных и театральных площадках страны постоянно звучит музыка великих русских композиторов - Чайковского, Прокофьева, Глинки.

Кроме того, при поддержке профильных министерств реализуется проект "Дни культуры России в ОАЭ", включающий выставки, концерты и музыкальные программы в Национальном театре Абу-Даби и других площадках. Концерты с участием выдающихся российских исполнителей и оркестров показывают, что российское музыкальное и классическое искусство находит признание среди эмиратской и международной аудитории.

Что касается образования и интереса к русскому языку, в ОАЭ есть устойчивый спрос на курсы русского языка как иностранного в международных языковых центрах и образовательных пространствах, в том числе в Дубае. Для многих эмиратцев владение русским языком становится осознанным профессиональным выбором - как инструмент расширения возможностей в международной торговле, туризме, дипломатии и бизнес-коммуникациях. Курсы русского языка предлагаются как для взрослых, так и для молодежи, отражая интерес к языку среди местного населения.

Наконец, интерес к российскому образованию со стороны эмиратцев проявляется через участие студентов в обменных программах, летних школах и профессиональных семинарах. Российские вузы регулярно участвуют в образовательных ярмарках и форумах в регионе, что подкрепляет устойчивый интерес к академическому обмену и сотрудничеству.

– Планируются ли в ближайшее время совместные культурные мероприятия?

– Да, совместные культурные мероприятия между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами планируются и носят системный характер. Речь идет не об отдельных разовых событиях, а о регулярном культурном обмене, который реализуется по нескольким устойчивым направлениям.

В первую очередь это гастрольные выступления российских музыкальных и балетных коллективов на ведущих сценах ОАЭ, включая Dubai Opera и крупные концертные площадки Абу-Даби. Подобные мероприятия уже стали частью культурного календаря Эмиратов и, как показывает практика, вызывают высокий интерес у публики. К примеру, в середине января в Дубай с гастролями приезжает театр им. Вахтангова.

Кроме того, в проработке находятся выставочные проекты, посвященные российскому изобразительному искусству, фотографии и дизайну, которые планируется реализовывать совместно с эмиратскими культурными институциями и частными галереями. Такие форматы особенно востребованы в Дубае, где активно развивается арт-среда и международный выставочный рынок.