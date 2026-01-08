https://ria.ru/20260108/bratskoe-2066862404.html
Минобороны рассказало подробности освобождения Братского
Минобороны рассказало подробности освобождения Братского - РИА Новости, 08.01.2026
Минобороны рассказало подробности освобождения Братского
Вооруженные силы России в ходе освобождения Братского в Днепропетровской области заняли крупный район обороны ВСУ площадью более девяти квадратных километров,... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T12:48:00+03:00
2026-01-08T12:48:00+03:00
2026-01-08T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066864292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c4af4c53afba2bbda48837b0be70eb4.jpg
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066864292_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a5ef28895461a2681cc98a917939988.jpg
Освобождение населенного пункта Братское в Днепропетровской области
Освобождение населенного пункта Братское в Днепропетровской области
2026-01-08T12:48
true
PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало подробности освобождения Братского
ВС России в ходе освобождении Братского заняли крупный район обороны ВСУ