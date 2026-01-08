Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало подробности освобождения Братского
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 08.01.2026 (обновлено: 20:59 08.01.2026)
Минобороны рассказало подробности освобождения Братского
Вооруженные силы России в ходе освобождения Братского в Днепропетровской области заняли крупный район обороны ВСУ площадью более девяти квадратных километров
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
днепропетровская область
2026
Освобождение населенного пункта Братское в Днепропетровской области
Освобождение населенного пункта Братское в Днепропетровской области
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало подробности освобождения Братского

ВС России в ходе освобождении Братского заняли крупный район обороны ВСУ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе освобождения Братского в Днепропетровской области заняли крупный район обороны ВСУ площадью более девяти квадратных километров, сообщило Минобороны России.
"Штурмовыми подразделениями группировки войск "Восток" занят крупный район обороны противника площадью более девяти квадратных километров. Воинами-забайкальцами зачищено более 170 зданий и строений, которые удерживали подразделения ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Братское в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Братское в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Братское в Днепропетровской области
 
