Умер актер Мурат Бисембин, известный по фильму "Рэкетир"
Умер актер Мурат Бисембин, известный по фильму "Рэкетир" - РИА Новости, 08.01.2026
Умер актер Мурат Бисембин, известный по фильму "Рэкетир"
Казахстанский актер Мурат Бисембин, известный по ряду кинокартин, в том числе "Рэкетир", скончался в четверг на 54-м году жизни после тяжелой болезни, сообщила... РИА Новости, 08.01.2026
Умер актер Мурат Бисембин, известный по фильму "Рэкетир"
АЛМА-АТА, 8 янв — РИА Новости. Казахстанский актер Мурат Бисембин, известный по ряду кинокартин, в том числе "Рэкетир", скончался в четверг на 54-м году жизни после тяжелой болезни, сообщила его дочь.
Диана Булатова опубликовала на своей странице в соцсети черно-белый снимок отца с датами его жизни, добавив короткую подпись: "Бесконечно люблю".
Актер несколько лет боролся с раком поджелудочной железы, недавно перенес инсульт.
Диана делилась в Instagram* трогательными семейными фото с отцом из больничной палаты. В комментариях под публикациями поклонники Мурата Бисембина выражали ему поддержку и молились за его здоровье.
По информации из открытых источников, Бисембин снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых "Волчий след", "Братья", "Книга легенд: Таинственный лес" и "Весь мир у наших ног". Он исполнил одну из центральных ролей в исторической казахстанской картине "Томирис", снялся в комедии "Тендер" и драме "Батырлар", а также сыграл в российском фантастическом сериале "13-я клиническая" с Данилой Козловским
в главной роли. Популярность и широкую востребованность он получил после роли в фильме "Рэкетир".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.