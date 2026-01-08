Умер актер Мурат Бисембин, известный по фильму "Рэкетир"

АЛМА-АТА, 8 янв — РИА Новости. Казахстанский актер Мурат Бисембин, известный по ряду кинокартин, в том числе "Рэкетир", скончался в четверг на 54-м году жизни после тяжелой болезни, сообщила его дочь.

Диана Булатова опубликовала на своей странице в соцсети черно-белый снимок отца с датами его жизни, добавив короткую подпись: "Бесконечно люблю".

Актер несколько лет боролся с раком поджелудочной железы, недавно перенес инсульт.

Диана делилась в Instagram* трогательными семейными фото с отцом из больничной палаты. В комментариях под публикациями поклонники Мурата Бисембина выражали ему поддержку и молились за его здоровье.

По информации из открытых источников, Бисембин снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых "Волчий след", "Братья", "Книга легенд: Таинственный лес" и "Весь мир у наших ног". Он исполнил одну из центральных ролей в исторической казахстанской картине "Томирис", снялся в комедии "Тендер" и драме "Батырлар", а также сыграл в российском фантастическом сериале "13-я клиническая" с Данилой Козловским в главной роли. Популярность и широкую востребованность он получил после роли в фильме "Рэкетир".