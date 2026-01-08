Авербух выступил против показа Олимпиады на федеральных каналах

«

"Свою позицию по поводу показа предстоящей Олимпиады в России я не меняю. Уверен, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования - это совершенно несложно. Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы все равно упорно хотим на него попасть", - приводит слова Авербуха Sport24.