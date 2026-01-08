Рейтинг@Mail.ru
Авербух выступил против показа Олимпиады на федеральных каналах
23:13 08.01.2026
Авербух выступил против показа Олимпиады на федеральных каналах
Авербух выступил против показа Олимпиады на федеральных каналах
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух заявил, что не стоит показывать... РИА Новости Спорт, 08.01.2026
спорт, пётр гуменник, илья авербух, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Илья Авербух, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух заявил, что не стоит показывать соревнования предстоящей зимней Олимпиады на федеральных каналах, учитывая несправедливое отстранение российских спортсменов.
Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Васильев отреагировал на возможное отсутствие трансляций с Игр в России
7 января, 18:31
"Свою позицию по поводу показа предстоящей Олимпиады в России я не меняю. Уверен, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования - это совершенно несложно. Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы все равно упорно хотим на него попасть", - приводит слова Авербуха Sport24.

"Нельзя же купить права только на виды спорта, где есть российские спортсмены. Трансляция покупается сразу на все виды и стоит очень больших денег. Платить такую сумму, чтобы показывать соревнования, где нет россиян, неправильно. Одновременно считаю, что ни в коем случае нельзя запрещать смотреть Олимпиаду. Никаких блокировок быть не должно, я против таких запретов. Лично я обязательно посмотрю олимпийский турнир по фигурному катанию. Точно найду способ, как это сделать и поддержать Аделию Петросян и Петра Гуменника на предстоящих соревнованиях", - добавил он.
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
26 декабря 2025, 13:15
Тутберидзе бьет тревогу? Тренер честно обозначила проблемы Петросян
26 декабря 2025, 13:15
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникИлья АвербухАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
