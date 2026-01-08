Авербух выступил против показа Олимпиады на федеральных каналах

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне хореограф-постановщик программ для фигуристов Илья Авербух заявил, что не стоит показывать соревнования предстоящей зимней Олимпиады на федеральных каналах, учитывая несправедливое отстранение российских спортсменов.
Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.
"Свою позицию по поводу показа предстоящей Олимпиады в России я не меняю. Уверен, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования - это совершенно несложно. Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы все равно упорно хотим на него попасть", - приводит слова Авербуха Sport24.
"Нельзя же купить права только на виды спорта, где есть российские спортсмены. Трансляция покупается сразу на все виды и стоит очень больших денег. Платить такую сумму, чтобы показывать соревнования, где нет россиян, неправильно. Одновременно считаю, что ни в коем случае нельзя запрещать смотреть Олимпиаду. Никаких блокировок быть не должно, я против таких запретов. Лично я обязательно посмотрю олимпийский турнир по фигурному катанию. Точно найду способ, как это сделать и поддержать Аделию Петросян и Петра Гуменника на предстоящих соревнованиях", - добавил он.
