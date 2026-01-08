https://ria.ru/20260108/apk-2066850062.html
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК - РИА Новости, 08.01.2026
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минсельхозу совместно с Минфином проработать увеличение нормативов бюджетного финансирования подготовки... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:26:00+03:00
2026-01-08T10:26:00+03:00
2026-01-08T10:27:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/45/1551144518_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_b7e9aa953132addf6a20a9239aece1d1.jpg
https://ria.ru/20251123/apk-2056877908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/45/1551144518_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_98b1186febd39e9480924de147815590.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК
В России увеличат нормативы госфинансирования подготовки специалистов для АПК