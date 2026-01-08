Рейтинг@Mail.ru
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК - РИА Новости, 08.01.2026
10:26 08.01.2026 (обновлено: 10:27 08.01.2026)
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК - РИА Новости, 08.01.2026
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минсельхозу совместно с Минфином проработать увеличение нормативов бюджетного финансирования подготовки... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:26:00+03:00
2026-01-08T10:27:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В России увеличат госфинансирование подготовки специалистов в АПК

В России увеличат нормативы госфинансирования подготовки специалистов для АПК

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСотрудница агрофирмы в теплице
Сотрудница агрофирмы в теплице - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудница агрофирмы в теплице. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минсельхозу совместно с Минфином проработать увеличение нормативов бюджетного финансирования подготовки специалистов по ветеринарии, агроинженерии и биотехнологиям к 22 апреля, сообщила пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора.
«
"В частности, Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям. Эта работа должна быть завершена к 22 апреля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместно с Рособрнадзором им также предстоит до 22 апреля рассмотреть необходимость установления особых требований к условиям реализации программ высшего образования в области сельского хозяйства в части кадрового и материально-технического обеспечения.
Эксперт рассказал, как решить кадровую проблему в АПК России
23 ноября 2025, 05:07
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
