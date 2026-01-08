https://ria.ru/20260108/apk-2066849282.html
Мишустин дал поручение по финансированию разработок новых технологий в АПК
Мишустин дал поручение по финансированию разработок новых технологий в АПК - РИА Новости, 08.01.2026
Мишустин дал поручение по финансированию разработок новых технологий в АПК
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность направить часть налога на прибыль компаний АПК, внедривших новые технологии, на новые... РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T10:14:00+03:00
2026-01-08T10:14:00+03:00
2026-01-08T10:14:00+03:00
экономика
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577320215_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_2acede03a71419978c26f2e5072da475.jpg
https://ria.ru/20251214/pravitelstvo-2061931853.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577320215_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_89f2c8f46c9ae118a85d92152059679e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин дал поручение по финансированию разработок новых технологий в АПК
Мишустин поручил проработать финансирование разработок новых технологий в АПК