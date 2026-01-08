Рейтинг@Mail.ru
10:14 08.01.2026
Мишустин дал поручение по финансированию разработок новых технологий в АПК
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность направить часть налога на прибыль компаний АПК, внедривших новые технологии, на новые... РИА Новости, 08.01.2026
Мишустин дал поручение по финансированию разработок новых технологий в АПК

Мишустин поручил проработать финансирование разработок новых технологий в АПК

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать возможность направить часть налога на прибыль компаний АПК, внедривших новые технологии, на новые исследования разработчиков этих технологий, говорится в сообщении кабмина.
"Минсельхозу, Минфину и Минобрнауки совместно с Минэкономразвития в срок до 18 мая поручено проработать возможность использования механизмов, при которых часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии в АПК, направляется на финансирование разработчика указанных технологий для проведения новых исследований", - сказано в сообщении.
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Правительство выделило 60,5 миллиарда рублей на льготное кредитование АПК
14 декабря 2025, 10:09
 
ЭкономикаМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
