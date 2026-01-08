Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил подготовить инициативы по продвижению продукции АПК - РИА Новости, 08.01.2026
10:12 08.01.2026
Мишустин поручил подготовить инициативы по продвижению продукции АПК
Мишустин поручил подготовить инициативы по продвижению продукции АПК - РИА Новости, 08.01.2026
Мишустин поручил подготовить инициативы по продвижению продукции АПК
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 июня подготовить инициативы по продвижению российской технологической продукции агропромышленного комплекса РИА Новости, 08.01.2026
экономика
москва
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
москва
россия
экономика, москва, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Москва, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Мишустин поручил подготовить инициативы по продвижению продукции АПК

Мишустин поручил подготовить инициативы по продвижению продукции АПК за рубежом

© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 29 июня подготовить инициативы по продвижению российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки, следует из поручений главы правительства по итогам стратегической сессии о развитии сектора.
"Минсельхоз и Минфин при участии Российского экспортного центра не позднее 29 июня обязаны представить инициативы по обеспечению эффективного продвижения российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Мишустин дал поручение проработать господдержку инноваций в АПК
Вчера, 10:06
Кроме того, Минтранс, Минсельхоз и Минстрой должны к 18 мая подготовить предложения по сокращению сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях для создания дополнительных каналов вывоза агропромышленной продукции. Также профильным ведомствам поручено проработать вопрос формирования дифференцированных железнодорожных тарифов для перевозки продукции агропромышленного комплекса, учитывающих текущие объемные показатели производства.
Также Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и РЭЦ к 2 июля должны направить в правительство согласованные предложения по мерам, необходимым для обеспечения продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на зарубежных электронных торговых площадках.
"Минсельхоз не позднее 27 января должен направить в правительство доклад о состоянии и достаточности мер, направленных на обеспечение взаимодействия с дружественными странами в части развития агропродовольственного экспорта", - указали в пресс-службе кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Российский агропром вырос более чем на 50%, заявил Мишустин
9 октября 2025, 05:35
 
