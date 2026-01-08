https://ria.ru/20260108/apk-2066848209.html
Мишустин дал поручение проработать господдержку инноваций в АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 29 апреля подготовить предложения по господдержке проектов по внедрению инновационных разработок в... РИА Новости, 08.01.2026
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
