Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее заветное желание 7-летнего Степана из деревни Тини Новгородской области, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме этого, ребенок вместе с мамой побывал с экскурсией и в министерстве транспорта России, где смог узнать о становлении транспортной отрасли нашей страны.