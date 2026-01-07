https://ria.ru/20260107/zhelanie-2066716705.html
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области - РИА Новости, 07.01.2026
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее заветное желание 7-летнего Степана из деревни Тини... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:45:00+03:00
2026-01-07T10:45:00+03:00
2026-01-07T11:03:00+03:00
общество
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
московский цирк никулина
новый год
елка желаний
https://ria.ru/20260106/mechta-2066619866.html
россия
новгородская область
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области
Никитин исполнил желание 7-летнего Степана побывать в цирке Никулина в Москве