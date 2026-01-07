Рейтинг@Mail.ru
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 07.01.2026 (обновлено: 11:03 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/zhelanie-2066716705.html
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области - РИА Новости, 07.01.2026
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее заветное желание 7-летнего Степана из деревни Тини... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T10:45:00+03:00
2026-01-07T11:03:00+03:00
общество
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
московский цирк никулина
новый год
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064272125_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_0b7c7313b6b0466b96f21c172eefb4f2.jpg
https://ria.ru/20260106/mechta-2066619866.html
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064272125_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_91241e82270b066ad11a18442f998756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), московский цирк никулина, новый год, елка желаний
Общество, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Московский цирк Никулина, Новый год, Елка желаний
Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области

Никитин исполнил желание 7-летнего Степана побывать в цирке Никулина в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр транспорта РФ Андрей Никитин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр транспорта РФ Андрей Никитин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил новогоднее заветное желание 7-летнего Степана из деревни Тини Новгородской области, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мальчик мечтал побывать в Большом Московском цирке. Министр осуществил мечту ребенка, Степан вместе с мамой посетил Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Ребенок не мог оторвать взгляда от манежа, где развернулось настоящее сказочное представление.
Кроме этого, ребенок вместе с мамой побывал с экскурсией и в министерстве транспорта России, где смог узнать о становлении транспортной отрасли нашей страны.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции Елка желаний помог осуществиться заветной мечте девятилетнего Дмитрия из Нижнего Новгорода о подводном погружении - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Глава Минтранса помог исполнить мечту мальчика из Великого Новгорода
Вчера, 15:00
 
ОбществоРоссияНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Московский цирк НикулинаНовый годЕлка желаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала