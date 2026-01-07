Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 07.01.2026
04:09 07.01.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 07.01.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки в среду, сообщает... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T04:09:00+03:00
2026-01-07T04:09:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки в среду, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 52.5662, 159.2814… Магнитуда: 5,0", - приводит данные о сейсмическом событии Telegram-канал ученых.
По информации службы, землетрясение произошло в 3.30 мск. Эпицентр подземного толчка располагался в 72 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 63,2 километра.
По данным сейсмологов, на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до трех баллов, в отдельных районах - до четырех баллов.
Как сообщает в сводке ГУМЧС России по Камчатскому краю, за минувшие сутки в регионе зафиксированы шесть афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. По данным сейсмологов, один из них ощущался в населенных пунктах региона силой до четырех, а в отдельных районах - до пяти баллов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается. Уровень сейсмичности на минувшей неделе сейсмологи охарактеризовали как фоновый средний. В крае введён и действует режим ЧС природного характера.
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
