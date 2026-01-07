Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 07.01.2026 (обновлено: 11:35 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/zarplata-2066683391.html
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.01.2026
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в октябре составило 14, при этом годом ранее их было 12, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T01:44:00+03:00
2026-01-07T11:35:00+03:00
магаданская область
москва
россия
общество
чукотка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
https://ria.ru/20260106/zarplata-2066549423.html
https://ria.ru/20260105/zarplata-2066434504.html
магаданская область
москва
россия
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магаданская область, москва, россия, общество, чукотка
Магаданская область, Москва, Россия, Общество, Чукотка
Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

РИА Новости: регионов со средней зарплатой более ста тысяч рублей стало 14

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в октябре составило 14, при этом годом ранее их было 12, следует из анализа РИА Новости статистических данных.
Средняя ежемесячная зарплата в середине осени в России составила 99,7 тысячи рублей против 86,6 тысячи годом ранее. При этом количество регионов, где россияне зарабатывают более 100 тысяч рублей, за год выросло на два - до 14.
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Названы профессии с наибольшим ростом медианных зарплат
Вчера, 01:48
Самые высокие трудовые доходы получали жители Чукотки – 209,4 тысячи рублей, Магаданской области – 179,7 тысячи и в Москве – 173,7 тысячи. Эти регионы возглавляли список и годом ранее, однако Москва и Магаданская область поменялись местами.
В пятерку также входит Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составляла 168,2 тысячи рублей, а также Камчатка с 165 тысячами рублей.
Десятку замыкали Сахалин (142,6 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (138,2 тысячи), Якутия (137,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (125 тысяч) и Мурманская область (122,8 тысячи).
Кроме того, зарплаты свыше 100 тысяч рублей получали жители Санкт-Петербурга, где доходы в среднем в месяц составляли 122,2 тысячи рублей, а также Московской области – 119,7 тысячи.
Новичками в рейтинге стали Красноярский край, где работники в среднем получали 104,9 тысячи рублей, а также Забайкальский край со 100,9 тысячи.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Названы специалисты, чьи зарплаты вырастут в 2026 году
5 января, 08:29
 
Магаданская областьМоскваРоссияОбществоЧукотка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала