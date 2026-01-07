Минобороны рассказало о потерях противника в зоне ответственности "Центра"

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за минувшие сутки более 425 боевиков ВСУ, танк "Leopard" производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Буран", сообщило в среду Минобороны РФ.