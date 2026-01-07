Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне ответственности "Центра" - РИА Новости, 07.01.2026
12:11 07.01.2026 (обновлено: 12:18 07.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне ответственности "Центра"
Минобороны рассказало о потерях противника в зоне ответственности "Центра"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за минувшие сутки более 425 боевиков ВСУ, танк "Leopard" производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Буран", сообщило в среду Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка Днепропетровской области, отметили в министерстве обороны России.
"Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Буран", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
