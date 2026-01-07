https://ria.ru/20260107/volgograd-2066768045.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.01.2026
