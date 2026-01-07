https://ria.ru/20260107/voleybol-2066788721.html
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО"
Волейболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Динамо-ЛО" в матче 17-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Волейболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Динамо-ЛО" в матче 17-го тура чемпионата России.
Встреча в Сосновом Бору завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:21, 25:15, 25:22).
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, "Динамо-ЛО" идет шестым.
В следующем туре "Зенит" примет новокуйбышевскую "Нову" 11 января. В этот же день "Динамо-ЛО" дома сыграет с кемеровским "Кузбассом".