Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО"

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Волейболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Динамо-ЛО" в матче 17-го тура чемпионата России.

Встреча в Сосновом Бору завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:21, 25:15, 25:22).

В следующем туре "Зенит" примет новокуйбышевскую "Нову" 11 января. В этот же день "Динамо-ЛО" дома сыграет с кемеровским "Кузбассом".