Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО"
Волейбол
 
19:50 07.01.2026
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО"
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО"
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО"
Волейболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Динамо-ЛО" в матче 17-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 07.01.2026
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
2026
Новости
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО"

Волейболисты петербургского "Зенита" обыграли "Динамо-ЛО" в чемпионате России

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Волейболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Динамо-ЛО" в матче 17-го тура чемпионата России.
Встреча в Сосновом Бору завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:21, 25:15, 25:22).
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, "Динамо-ЛО" идет шестым.
В следующем туре "Зенит" примет новокуйбышевскую "Нову" 11 января. В этот же день "Динамо-ЛО" дома сыграет с кемеровским "Кузбассом".
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Динамо" из Краснодара
Волейбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
