В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066811453.html
В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ
В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ - РИА Новости, 07.01.2026
В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ
Работа всех ТЭЦ и подстанций остановлена в Днепропетровской области, передаёт агентство УНИАН. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T23:58:00+03:00
2026-01-07T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
днепропетровск
в мире
днепропетровская область, днепропетровск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Днепропетровск, В мире
В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ

В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ и подстанций

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Работа всех ТЭЦ и подстанций остановлена в Днепропетровской области, передаёт агентство УНИАН.
"Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Сотрудник Центральной энергетической компании Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Днепропетровске произошел блэкаут
Вчера, 23:54
Агентство также сообщает об остановке работы метрополитена в Днепропетровске.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Днепропетровске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДнепропетровскВ мире
 
 
