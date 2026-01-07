https://ria.ru/20260107/ukraina-2066811453.html
В Днепропетровской области остановили работу всех ТЭЦ
Работа всех ТЭЦ и подстанций остановлена в Днепропетровской области, передаёт агентство УНИАН. РИА Новости, 07.01.2026
