Часть Днепропетровской области Украины осталась без света - РИА Новости, 07.01.2026
14:10 07.01.2026
Часть Днепропетровской области Украины осталась без света
Часть Днепропетровской области Украины осталась без света - РИА Новости, 07.01.2026
Часть Днепропетровской области Украины осталась без света
Значительное количество абонентов в Днепропетровской области Украины осталось без электроснабжения, сообщили в национальной энергоснабжающей компании... РИА Новости, 07.01.2026
Часть Днепропетровской области Украины осталась без света

Укрэнерго: часть Днепропетровской области Украины осталась без света

© AP Photo / Felipe DanaНочной город
Ночной город - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной город. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Значительное количество абонентов в Днепропетровской области Украины осталось без электроснабжения, сообщили в национальной энергоснабжающей компании "Укрэнерго".
"Есть значительное количество обесточенных потребителей в Днепропетровской области", - говорится в Telegram-канале "Укрэнерго".
В министерстве энергетики Украины уточнили, что в Днепропетровской области повреждена энергетическая инфраструктура.
Линии электропередачи на Украине
Украинский Славутич два дня остается без света
6 января, 12:55
 
