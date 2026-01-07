https://ria.ru/20260107/ukraina-2066744506.html
Часть Днепропетровской области Украины осталась без света
Значительное количество абонентов в Днепропетровской области Украины осталось без электроснабжения, сообщили в национальной энергоснабжающей компании... РИА Новости, 07.01.2026
