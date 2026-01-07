https://ria.ru/20260107/ukraina-2066684813.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы
В городе Кривой Рог прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T02:03:00+03:00
2026-01-07T02:03:00+03:00
2026-01-07T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
кривой рог
днепропетровская область
россия
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы