07:29 07.01.2026 (обновлено: 08:19 07.01.2026)
Аналитики рассказали, куда школьники хотели бы поехать, повзрослев
Почти 30% нынешних старшеклассников хотели бы отправиться в путешествие в Азию, когда станут самостоятельными, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- РИА Новости, 07.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости: почти 30% старшеклассников хотят отправиться в Азию

© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Почти 30% нынешних старшеклассников хотели бы отправиться в путешествие в Азию, когда станут самостоятельными, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет".
"Самым желанным направлением стала Азия – ее выбрали бы для первой поездки 29% подростков. В список стран мечты вошли Япония, Южная Корея, Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Индия, Мальдивы", - следует из опроса 1,2 тысячи подростков старшего школьного возраста.
На втором месте – далекие и труднодоступные направления вроде Новой Зеландии, Австралии, Гавайев, Канады и Аляски, о них мечтают 18% школьников. Почти столько же (17%) хотели бы поехать в первый самостоятельный тур в Европу: Италию, Францию, Германию или Нидерланды.
"Внутренние направления России - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Иркутск и другие города - для первого путешествия выбрали 12% подростков. Реже школьники мечтают о первом путешествии в страны Африки (9%), Ближнего Востока (7%) и СНГ (6%)", - указали в "Купибилете".
Говоря о том, что интересно подросткам в первом "взрослом" путешествие, четверть опрошенных отметила желание погрузиться в другую культуру и познакомиться с местной жизнью.
"На втором месте – экстремальные впечатления: сафари, дайвинг, прыжки с парашютом... их выбрали 19%. Почти столько же (19%) мечтают просто отдохнуть от всего в красивом месте. Посещение знаменитых достопримечательностей является главной целью для 16% подростков, 11% хотят устроить масштабный шоппинг, а 7% мечтают попасть на крупный концерт, фестиваль или спортивное событие", - заключили в сервисе.
