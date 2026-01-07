Аналитики рассказали, куда школьники хотели бы поехать, повзрослев

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Почти 30% нынешних старшеклассников хотели бы отправиться в путешествие в Азию, когда станут самостоятельными, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет".

Южная Корея, Китай, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, "Самым желанным направлением стала Азия – ее выбрали бы для первой поездки 29% подростков. В список стран мечты вошли Япония Индия , Мальдивы", - следует из опроса 1,2 тысячи подростков старшего школьного возраста.

Говоря о том, что интересно подросткам в первом "взрослом" путешествие, четверть опрошенных отметила желание погрузиться в другую культуру и познакомиться с местной жизнью.