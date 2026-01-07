https://ria.ru/20260107/turizm-2066700228.html
Аналитики рассказали, куда школьники хотели бы поехать, повзрослев
Аналитики рассказали, куда школьники хотели бы поехать, повзрослев - РИА Новости, 07.01.2026
Аналитики рассказали, куда школьники хотели бы поехать, повзрослев
Почти 30% нынешних старшеклассников хотели бы отправиться в путешествие в Азию, когда станут самостоятельными, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T07:29:00+03:00
2026-01-07T07:29:00+03:00
2026-01-07T08:19:00+03:00
туризм
азия
япония
южная корея
снг
туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_97a72204316b8e4dc779c6462052b306.jpg
https://ria.ru/20251231/yamayka-2065799230.html
https://ria.ru/20250813/ekspeditsiya-2035118871.html
азия
япония
южная корея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/52/1016205235_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_f6446218903665d8ad9d5b3f230b7f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азия, япония, южная корея, снг, туризм, россия
Туризм, Азия, Япония, Южная Корея, СНГ, Туризм, Россия
Аналитики рассказали, куда школьники хотели бы поехать, повзрослев
РИА Новости: почти 30% старшеклассников хотят отправиться в Азию
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Почти 30% нынешних старшеклассников хотели бы отправиться в путешествие в Азию, когда станут самостоятельными, рассказали РИА Новости в сервисе по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет".
"Самым желанным направлением стала Азия
– ее выбрали бы для первой поездки 29% подростков. В список стран мечты вошли Япония
, Южная Корея
, Китай
, Таиланд
, Вьетнам
, Сингапур
, Индия
, Мальдивы", - следует из опроса 1,2 тысячи подростков старшего школьного возраста.
На втором месте – далекие и труднодоступные направления вроде Новой Зеландии
, Австралии
, Гавайев
, Канады
и Аляски
, о них мечтают 18% школьников. Почти столько же (17%) хотели бы поехать в первый самостоятельный тур в Европу
: Италию
, Францию
, Германию
или Нидерланды
.
"Внутренние направления России
- Москва
, Санкт-Петербург
, Казань
, Владивосток
, Иркутск
и другие города - для первого путешествия выбрали 12% подростков. Реже школьники мечтают о первом путешествии в страны Африки
(9%), Ближнего Востока
(7%) и СНГ
(6%)", - указали в "Купибилете".
Говоря о том, что интересно подросткам в первом "взрослом" путешествие, четверть опрошенных отметила желание погрузиться в другую культуру и познакомиться с местной жизнью.
"На втором месте – экстремальные впечатления: сафари, дайвинг, прыжки с парашютом... их выбрали 19%. Почти столько же (19%) мечтают просто отдохнуть от всего в красивом месте. Посещение знаменитых достопримечательностей является главной целью для 16% подростков, 11% хотят устроить масштабный шоппинг, а 7% мечтают попасть на крупный концерт, фестиваль или спортивное событие", - заключили в сервисе.