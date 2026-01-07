Рейтинг@Mail.ru
На Северном Кавказе объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 07.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 07.01.2026
На Северном Кавказе объявили режим опасности атаки БПЛА
На Северном Кавказе объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 07.01.2026
На Северном Кавказе объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Северного Кавказа, сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан. РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
северный кавказ
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северный кавказ
республика дагестан
северный кавказ, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северный Кавказ, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На Северном Кавказе объявили режим опасности атаки БПЛА

На всей территории Северного Кавказа объявили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Северного Кавказа, сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан.
"Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В главке отметили, что в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
 
